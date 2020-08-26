«Кто-то же должен говорить». Пенсионер выступил на провластном митинге в Ганцевичах - и «порвал интернет»

Источник материала: Tut.by

21 августа в Ганцевичах проходил провластный митинг. Играла музыка, звучали лозунги «За Беларусь», на сцене выступали спикеры, звучали патриотические песни, зрители махали красными и зелеными шариками, писала местная газета «Ганцавіцкі час» . Все шло по плану, пока к микрофону не подошел 72-летний пенсионер Василий Петрович Бурак — и не поделился с собравшимися своим видением ситуации в стране, которое несколько отличалось от того, о чем говорили предыдущие ораторы. Его выступление попытались прервать криками, свистом и песней Алексея Хлестова. Мы разыскали Василия Петровича и узнали, как он туда попал.

Видео: Першы Рэгіён

Речь Василия Петровича попала в Сеть — и за день собрала более 250 тысяч просмотров и 14 тысяч лайков. Под роликом свои комментарии оставили почти 2 тысячи пользователей. Люди благодарят пенсионера за честность и смелость.

«Добрый мужчина, как хорошо сказал», — пишет один из пользователей.

Герой ролика — житель Ганцевичей Василий Петрович Бурак. В прошлом — преподаватель физкультуры. Работал в нескольких учебных заведениях Брестской области, некоторое время был тренером-преподавателем по легкой атлетике в Ганцевичском СДЮШОРе.

Пенсионер не в курсе растущей популярности видео с его выступлением.

— Я даже не знаю, что там [на видео]. У меня телефон кнопочный. Да я и им-то пользоваться не умею. Даже не знал, что может что-то выскочить в интернет, — рассказывает Василий Петрович и добавляет — все равно о сказанном не жалеет. — Кто-то же должен говорить, чтобы эту серость, эту тьму сгладить трохі. Трэба жыць, а не існаваць.



Фото: Ирина Домарацкая, Ганцавіцкі Час

Пенсионер уверяет: к выступлению на митинге заранее не готовился:

— Я сам узнал, что будет митинг. Решил прийти.

На митинг пошел, чтобы поделиться своим мнением по поводу ситуации в стране. В первую очередь его волнуют итоги прошедшей избирательной кампании. В этом году Василий Петрович был наблюдателем на избирательном участке в Ганцевичах. Выдвигался путем сбора подписей — от соседей. Вместо необходимых десяти собрал двенадцать — на всякий случай.

По словам Василия Петровича, во время досрочного голосования его пустили на полдня подежурить непосредственно на участке, а в основной день он наблюдал за урной для голосования из коридора. Перед подсчетом голосов его попросили удалиться. Когда подвели итоги выяснилось, что с большим перевесом на его участке победил Александр Лукашенко.

«Мы ўсе беларусы»

Выступление Василия Петровича на провластном митинге 21 августа продолжалось четыре с половиной минуты. Из них минуту можно вычеркнуть. Это время пенсионер стоял и ждал, пока толпа и орущий из колонок Алексей Хлестаков позволят ему закончить свою мысль.

Начинал свою речь ганцевчанин цитатой из песни Анатолия Ярмоленко: «Помню з дзяцінства бацькоўскі наказ, мной зразумелы з гадамі: „Добрых людзей, сын, усюды шукай. Кепскія знойдуцца самі“».

— Мы ўсе беларусы. І тыя, хто з бел-чырвона-белымі сцягамі ходзіць. І тыя, хто ходзіць з чырвона-зялёнымі. Трэба кансалідація грамадства. Яна не можа быть укрэплена сілавымі метадамі. Гэта абурае людзей, — сказал со сцены Василий Петрович.



Василий Петрович Бурак. Фото: Скрин-шот YouTube

Далее пенсионер вспомнил свою молодость и подчеркнул, что, по его мнению, в стране мало что изменилось.

— Народы пайшлі далей, краіны таксама, а мы дзесьці засталіся на ўскрайку, — делится наблюдениями с толпой Василий Петрович.

— Это ваше решение, — кричит кто-то из слушателей, — Не надо его нам…

Василий Петрович также процитировал французского философа-просветителя Вольтера и упомянул народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова. Последний в знак протеста против насилия отказался от ордена , который вручил ему Александр Лукашенко.

— Товарищ наш дорогой, это орден не Лукашенко, а белорусского народа! Что вы говорите?! О чем вы говорите?! — возразил на это один из участников митинга под возмущенные крики толпы.

Ответить оппонентам Василий Петрович не смог — его выступление прервала песня Алексея Хлестова «Беларусь». Пенсионер подождал пока закончится музыкальная пауза и выпалил на эмоциях:

— Большасць з вас — нават тут, хто сабраўся — не верыць, што ў Ганцавічах за Лукашенко прагаласавала 90%. Вось чаму гэта атрымалася. За Беларусь! — крикнул в микрофон Василий Петрович — и удалился под свист толпы.

Как рассказал Василий Петрович TUT.BY, холодный прием на митинге его не расстроил:

— Наоборот. В такие моменты я стараюсь еще больше мобилизоваться и мой мозг работает еще лучше.

Единственное, из-за чего переживает Василий Петрович, — это скомканная концовка. Завершить свое выступление он хотел с того же, с чего начал — цитаты из песни Анатолия Ярмоленко «Добрые люди».

— Я бы вернулся к этому куплету и сказал бы, что «добрые люди» — это хорошо, но «честные люди» — тоже важно.