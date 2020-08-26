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В Витебске милиция разогнала мирное шествие горожан
26.08.2020 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске на проспекте Фрунзе 25 августа милиция разогнала мирное шествие горожан.
25 августа 29 лет назад Верховный совет БССР проголосовал за придание статуса Конституционного закона принятой годом ранее Декларации о государственной независимости страны.
В честь этого события жители Витебска собрались вечером возле торгового центра «Марко-сити» на мирную демонстрацию. Оттуда небольшая колонна — в ней было более 40 человек, двинулась вверх по проспекту Фрунзе.
Дойдя до медуниверситета, манифестанты перешли на противоположную сторону проспекта и направились назад к площади Свободы.
Возле кафе «У Клима» к колонне подъехал синий микроавтобус, из которого выскочили сотрудники ОМОНа. На подмогу к ним прибыл автобус с обычной милицией. Манифестанты разбежались, силовики бросились за ними вдогонку.
По предварительной информации, никого из мужчин милиционерам поймать не удалось. Женщин они задерживать не стали, но у одной из них отняли бело-красно-белый флаг.
Один из милиционеров нецензурно потребовал у журналиста «Народных новостей Витебска» спрятать фотоаппарат и уйти.
Напомним, полторы недели назад состоялась встреча делегации горожан, не согласных с итогами выборов, с губернатором Николаем Шерстневым и начальником УВД облисполкома Михаилом Грибом. Власти тогда
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По предварительной информации, никого из мужчин милиционерам поймать не удалось. Женщин они задерживать не стали, но у одной из них отняли бело-красно-белый флаг.
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