В Витебске милиция разогнала мирное шествие горожан

Источник материала: Tut.by

В Витебске на проспекте Фрунзе 25 августа милиция разогнала мирное шествие горожан.





25 августа 29 лет назад Верховный совет БССР проголосовал за придание статуса Конституционного закона принятой годом ранее Декларации о государственной независимости страны.

В честь этого события жители Витебска собрались вечером возле торгового центра «Марко-сити» на мирную демонстрацию. Оттуда небольшая колонна — в ней было более 40 человек, двинулась вверх по проспекту Фрунзе.

Дойдя до медуниверситета, манифестанты перешли на противоположную сторону проспекта и направились назад к площади Свободы.





Возле кафе «У Клима» к колонне подъехал синий микроавтобус, из которого выскочили сотрудники ОМОНа. На подмогу к ним прибыл автобус с обычной милицией. Манифестанты разбежались, силовики бросились за ними вдогонку.

По предварительной информации, никого из мужчин милиционерам поймать не удалось. Женщин они задерживать не стали, но у одной из них отняли бело-красно-белый флаг.

Один из милиционеров нецензурно потребовал у журналиста «Народных новостей Витебска» спрятать фотоаппарат и уйти.





Напомним, полторы недели назад состоялась встреча делегации горожан, не согласных с итогами выборов, с губернатором Николаем Шерстневым и начальником УВД облисполкома Михаилом Грибом. Власти тогда пообещали не применять силу в отношении мирных протестующих.