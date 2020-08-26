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В Витебске милиция разогнала мирное шествие горожан

26.08.2020 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске на проспекте Фрунзе 25 августа милиция разогнала мирное шествие горожан.


25 августа 29 лет назад Верховный совет БССР проголосовал за придание статуса Конституционного закона принятой годом ранее Декларации о государственной независимости страны.

В честь этого события жители Витебска собрались вечером возле торгового центра «Марко-сити» на мирную демонстрацию. Оттуда небольшая колонна — в ней было более 40 человек, двинулась вверх по проспекту Фрунзе.

Дойдя до медуниверситета, манифестанты перешли на противоположную сторону проспекта и направились назад к площади Свободы.


Возле кафе «У Клима» к колонне подъехал синий микроавтобус, из которого выскочили сотрудники ОМОНа. На подмогу к ним прибыл автобус с обычной милицией. Манифестанты разбежались, силовики бросились за ними вдогонку.

По предварительной информации, никого из мужчин милиционерам поймать не удалось. Женщин они задерживать не стали, но у одной из них отняли бело-красно-белый флаг.

Один из милиционеров нецензурно потребовал у журналиста «Народных новостей Витебска» спрятать фотоаппарат и уйти.


Напомним, полторы недели назад состоялась встреча делегации горожан, не согласных с итогами выборов, с губернатором Николаем Шерстневым и начальником УВД облисполкома Михаилом Грибом. Власти тогда пообещали не применять силу в отношении мирных протестующих.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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По предварительной информации, никого из мужчин милиционерам поймать не удалось. Женщин они задерживать не стали, но у одной из них отняли бело-красно-белый флаг.
 
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