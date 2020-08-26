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За пять дней протестов только в Барановичах задержали почти 500 человек
26.08.2020 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во время акций протестов с 9 по 13 августа в Барановичах задержали 494 человека. Об этом сообщается в ответе Барановичского ГОВД на запрос депутата горсовета Владимира Зуева.
Копию ответа из милиции депутат разместил на
Милиция также отметила, что сейчас в СИЗО № 6 Барановичей нет ни одного задержанного по «административке» во время акций протестов. В заключении находятся только подозреваемые по уголовным делам по ст. 363 УК («Сопротивление сотруднику милиции при исполнении») и ст. 364 УК («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).
«По всем заявлениям граждан на незаконные действия, по их мнению, со
В комментарии к своему посту депутат Зуев заверил, что берет этот вопрос на личный контроль:
— Та ситуация, которая возникла с 9 августа не только в нашем городе, сейчас объясняется разными сторонами по-разному. Но факты избиения людей, уничтожения имущества были. Пострадали наши горожане, пострадали несовершеннолетние. Исходя из обращений граждан ко мне, исходя из изучения обстоятельств тех ночей и дней и появилось мое обращение. Даже находясь на самоизоляции, я буду помогать пострадавшим. Я очень надеюсь на законное и объективное решение вопросов прокуратурой и Следственным комитетом, куда направлены заявления граждан, и буду отслеживать ход разбирательства.
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Всех, кого «взяли» по административке, отпустили. Сидеть остались только подозреваемые по уголовному делу.
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