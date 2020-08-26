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Новости «Новой Боровой». Вандалы повредили авто Евгения Перлина, а неизвестные снимают БЧБ-флаги с крыш
26.08.2020 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В «Новой Боровой» ночью вандалы испортили автомобиль известного ведущего Евгения Перлина. На капоте нарисовали бело-красно-белый флаг, пробили колесо. Но это не все новости из квартала, который находится почти в черте Минска. Утром люди в черном активно снимают национальную символику с крыш местных домов.
Фотографии разрисованного автомобиля Евгения Перлина из «Новой Боровой» появились сегодня в Сети. На капоте нарисован бело-красно-белый флаг, пробито колесо. Это произошло с автомобилем ночью — в распоряжении жителей квартала есть даже видеозапись с человеком, который в темноте наносит краску на машину.
По информации TUT.BY, владелец авто обратился в милицию. Напомним, недавно Евгений Перлин
Жители «Новой Боровой» обсуждают в чате случившееся и считают это провокацией.
Перед выборами и после в квартале вывесили немало бело-красно-белых флагов. Сегодня их снимают люди в черном.
«Флаги крадут с частной эксплуатируемой кровли жителей одной из квартир в присутствии сотрудника обслуживающей организации», — написал один из местных жителей.
В эти дни флаги активно снимают по всему городу. Например, 25 августа неизвестные унесли огромное бело-красно-белое полотнище, которое
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Новости «Новой Боровой». Вандалы повредили авто Евгения Перлина, а неизвестные снимают БЧБ-флаги с крыш
В Новой Боровой ночью вандалы испортили автомобиль известного ведущего Евгения Перлина. На капоте нарисовали бело-красно-белый флаг, пробили колесо. Но это не все...
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