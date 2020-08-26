﻿ Бастовавшие в Витебске телевизионщики уволились. Начальство не признало их протест забастовкой. 21.by
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Бастовавшие в Витебске телевизионщики уволились. Начальство не признало их протест забастовкой

26.08.2020 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два сотрудника государственной ТРК «Витебск» — автор и ведущая программы «Время Art» Татьяна Ивановская и главный инженер Владимир Зайцев, которые 24−25 августа бастовали в фойе своей телекомпании, — уволились по соглашению сторон.


Владимир Зайцев и Татьяна Ивановская на «Марше свободы» 16 августа на площади Победы в Витебске. Фото: Татьяна Матвеева, TUT.BY

— 25 августа руководство нам сообщило, что выполнило наше требование и передало заявление о проведении забастовки председателю облисполкома Николаю Шерстневу и председателю «Белтелерадиокомпании» Ивану Эйсмонту, — рассказала TUT.BY Татьяна Ивановская. — В то же время нам разъяснили, что наш протест не признают забастовкой, так как обязательным условием забастовки, по Трудовому кодексу, должен быть коллективный трудовой спор. Но коллективного трудового спора в нашем случае не было. И руководство нам предложило два варианта: либо выйти на работу 26 августа, либо уволиться по соглашению сторон. Мы выбрали второй вариант, написали заявления на увольнение с 26 августа.



Владимир и Татьяна планируют немного отдохнуть, а потом искать работу.

— Хочется хотя бы неделю не думать ни о чем: период после выборов отнял много нервов и сил, — делится Татьяна Ивановская. — Потом будем искать работу. Мы же, как и многие сейчас, — в кредитах. Кто-то, может, скажет: вот, мол, два «идейных дурака». Но мы не жалеем о том, что сделали. Мы знали, на что шли, и сделали свой выбор. Володя — квалифицированный инженер, профессиональный телевизионщик, радийщик. Надеюсь, его опыт пригодится в какой-то компании. Я на госТВ при этой власти не вернусь. Но я не гнушаюсь никакой работы, могу быть и сиделкой, и уборщицей, если потребуется. Конечно, есть страх: за что будем дальше жить? Мы осознаем, что будет тяжело. Но мы верим: дорогу осилит идущий.

Татьяна Ивановская много лет вела на телеканале «Витебск» познавательно-образовательную программу «Время Art» — про искусство и культурные события.

Напомним, 24−25 августа в фойе телерадиокомпании «Витебск» Татьяна Ивановская и Владимир Зайцев протестовали «против сфальсифицированных выборов и действия силовиков по разгону мирных демонстраций в стране».

«Не видя другого пути в разрешении ситуации, сложившейся в стране после выборов, и с целью скорейшей нормализации обстановки мы присоединяемся к национальной забастовке и согласно Конституции страны объявляем забастовку до выполнения наших требований», — заявили витебские телевизионщики.


Владимир Зайцев и Татьяна Ивановская в фойе ТРК «Витебск». ​​​​Фото предоставлено Татьяной Ивановской

Они требовали:

  • проведения в ближайшее время перевыборов с участием международных и независимых наблюдателей по международным стандартам;
  • освобождения всех политзаключенных в стране;
  • разбирательства и справедливого наказания всех сотрудников, допустивших применение силы против мирных демонстрантов и проводивших незаконные задержания граждан.

 
Теги: Витебск
 
 
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«Я на госТВ при этой власти не вернусь. Но я не гнушаюсь никакой работы, могу быть и сиделкой, и уборщицей, если потребуется. Конечно, есть страх: за что будем дальше...
 
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