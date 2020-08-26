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Алексиевич побывала в СК и дала показания

26.08.2020 15:53 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич воспользовалась своим правом не свидетельствовать против себя. Ее беседа в Следственном комитете длилась 45 минут, она осталась в статусе свидетеля.

Об этом в среду сообщает 26 августа sputnik.by.

По мнению Алексиевич, сейчас все белорусы гордятся принадлежностью к своему народу. О мирных белорусах, которые не мнут газоны во время протестов и не бьют витрины, узнал весь мир.

«Мы предлагаем некий новый способ, не обязательно пойти занять почту и телеграф, а предлагаем мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время», - сказала Алексиевич.

Писательница считает, что белорусам нужно быть вместе. «Не дай Бог, чтобы пролилась кровь», - добавила она.

Алексиевич отметила, что цель Координационного совета в том, чтобы объединить общество и помочь преодолеть кризис. И люди поддерживают эту идею.

Писательница сказала журналистам, что здоровье у нее неочень хорошее, но думать о нем некогда. Она не считает себя виноватой ни в чем, все, что делают в Координационном совете - законно. По ее мнению, если белорусский народ будут разделять, «мы скатимся к гражданской войне».

«Для меня идеал – когда человек нес в одной руке красно-зеленый флаг, а в другой - бело-красно-белый», - заявила Алксиевич.

Напомним, 25 августа в СК побывал член президиума Координационного совета Павел Латушко, его беседа в комитете длилась в течение трех с половиной часов. Латушко был допрошен в качестве свидетеля по делу о создании Координационного совета. Теперь допрос вызвана Мария Колесникова – еще один член организации.

Ранее Колесникова в видеообращении заявила, что действующее правительство Беларуси имеет «спорный» статус. Оно назначено президентом с нарушением законодательства.

История вопроса

19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси.

20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что в отношении деятельности Координационного совета оппозиции возбуждено уголовное дело по статье 361 УК (о захвате власти).

После этого юрист и член КС Максим Знак заявил, что цели Координационного совета и способы достижения этих целей четко изложены в Регламенте Координационного совета и принятой Резолюции. В них нет ничего незаконного.

Тем временем, как сообщала БДГ, членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали накануне возле проходной Минского тракторного завода. Оба политика осуждены на 10 суток административного ареста.

 
 
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Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич воспользовалась своим правом не свидетельствовать против себя. Ее беседа в Следственном комитете длилась 45...
 
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