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Алексиевич побывала в СК и дала показания
26.08.2020 15:53 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич воспользовалась своим правом не свидетельствовать против себя. Ее беседа в Следственном комитете длилась 45 минут, она осталась в статусе свидетеля.
Об этом в среду
По мнению Алексиевич, сейчас все белорусы гордятся принадлежностью к своему народу. О мирных белорусах, которые не мнут газоны во время протестов и не бьют витрины, узнал весь мир.
«Мы предлагаем некий новый способ, не обязательно пойти занять почту и телеграф, а предлагаем мирный способ борьбы. Это то, что требует сегодняшнее время», - сказала Алексиевич.
Писательница считает, что белорусам нужно быть вместе. «Не дай Бог, чтобы пролилась кровь», - добавила она.
Алексиевич отметила, что цель Координационного совета в том, чтобы объединить общество и помочь преодолеть кризис. И люди поддерживают эту идею.
Писательница сказала журналистам, что здоровье у нее неочень хорошее, но думать о нем некогда. Она не считает себя виноватой ни в чем, все, что делают в Координационном совете - законно. По ее мнению, если белорусский народ будут разделять, «мы скатимся к гражданской войне».
«Для меня идеал – когда человек нес в одной руке красно-зеленый флаг, а в другой - бело-красно-белый», - заявила Алксиевич.
Напомним, 25 августа в СК побывал член президиума Координационного совета Павел Латушко, его беседа в комитете длилась в течение трех с половиной часов. Латушко был допрошен в качестве свидетеля по делу о создании Координационного совета. Теперь допрос вызвана Мария Колесникова – еще один член организации.
Ранее Колесникова в видеообращении
История вопроса
19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской
20 августа генпрокурор Беларуси Александр Конюк
После этого юрист и член КС Максим Знак
Тем временем, как
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Нобелевский лауреат писательница Светлана Алексиевич воспользовалась своим правом не свидетельствовать против себя. Ее беседа в Следственном комитете длилась 45...
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