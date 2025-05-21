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На какую пенсию смогут рассчитывать ИП и сколько придется заплатить нанимателю за зарплату в конвертах: что планируют изменить в отношениях бизнеса с ФСЗН
21.05.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
В первом чтении Палата представителей приняла
Основные изменения для индивидуальных предпринимателей:
1. Предлагается плательщикам налога на профдоход (НПД) на ежегодной основе доплачивать взносы на пенсионное страхование в бюджет ФСЗН. Эта мера направлена на желающих получить бóльшие выплаты при достижении пенсионного возраста.
2. Устанавливается дифференцированная формула уплаты взносов в ФСЗН в размере 35%:
3. Срок уплаты взносов в ФСЗН переносится с 1 на 31 марта года, следующего за отчетным. Т.е. за 2025 год взносы нужно уплатить до 31.03.2026 года.
Для нанимателей, выплачивающих зарплаты в конвертах будет действовать особый порядок уплаты взносов в ФСЗН
Отменяется ограничение по максимальному объекту для начисления взносов — пятикратная величина средней зарплаты по республике. Справочно: Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за март — 2 601,8 руб.
Взносы будут уплачиваться из фактических сумм зарплаты в конвертах, но не ниже 1/30 пятикратной величины средней зарплаты по республике за каждый день выплаты зарплаты в конвертах.
Для работников, получающих зарплату в конверте, в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера МЗП.
Пенсия для индивидуальных предпринимателей
В Министерстве труда и соцзащиты
Сумма обязательных страховых взносов в месяц составляет 35% от размера минимальной зарплаты. За 2025 год ИП должен минимально заплатить (726 руб. x 35%) x 12 = 3 049,2 руб.
Если ИП не менее 20 лет (минимальный страховой стаж) уплачивал взносы из дохода не выше минимальной зарплаты, сформируется право только на минимальную трудовую пенсию по возрасту. Сегодня это 460 руб.
ИП в органы ФСЗН декларируют периоды осуществления своей деятельности раз в год — не позже 31 марта года, следующего за отчетным.
ИП может увеличить будущий размер своей пенсии, делая отчисления в ФСЗН из дохода свыше минимальной зарплаты. Иначе говоря, чем выше доход (и отчисления от него), тем выше будущая пенсия.
Важные напоминания от Министерства труда:
В страховой стаж работы, применяемый для определения права на трудовую пенсию, засчитываются периоды работы, предпринимательской деятельности только при условии, что в течение этих периодов уплачивались взносы в ФСЗН.
Соответственно, периоды, за которые взносы не уплачивались либо уплачивались из расчета ниже минимального размера, в стаж работы не засчитаются либо засчитаются пропорционально сумме уплаченных взносов (с поправочным — понижающим коэффициентом).
Проверить свой страховой стаж за период начиная с 1 января 2003 года можно в мобильном приложении «ФСЗН» или при личном обращении в органы Фонда.
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На какую пенсию смогут рассчитывать ИП и сколько придется заплатить нанимателю за зарплату в конвертах: что планируют изменить в отношениях бизнеса с ФСЗН
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