На какую пенсию смогут рассчитывать ИП и сколько придется заплатить нанимателю за зарплату в конвертах: что планируют изменить в отношениях бизнеса с ФСЗН

Источник материала: ProBusiness

В первом чтении Палата представителей приняла проект закона «Об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения». Идет подготовка ко второму чтению. В этом документе есть важные новшества для ИП и самозанятых. «Про бизнес» попросил разобраться в тонкостях планируемых изменений налогового консультанта и учредителя бухгалтерской компании «Директ Актив» Веру Солянкову.

Вера Солянкова

Налоговый консультант и учредитель бухгалтерской компании «Директ Актив»

Основные изменения для индивидуальных предпринимателей:

1. Предлагается плательщикам налога на профдоход (НПД) на ежегодной основе доплачивать взносы на пенсионное страхование в бюджет ФСЗН. Эта мера направлена на желающих получить бóльшие выплаты при достижении пенсионного возраста.

2. Устанавливается дифференцированная формула уплаты взносов в ФСЗН в размере 35%:

Для ИП, у которых в календарном году доход был меньше 12 минимальных заработных плат (12*726 = 8712 руб.) — из фактического дохода (сейчас — не ниже чем из размера 12 минимальных зарплат). При этом будет учитываться чистый доход за вычетом расходов.

Для ИП с доходом за календарный год более 12 МЗП, т.е. более 8712 руб. за 2025 год — из 12 МЗП или иной суммы, превышающей данный порог (так же, как в действующем законодательстве).

3. Срок уплаты взносов в ФСЗН переносится с 1 на 31 марта года, следующего за отчетным. Т.е. за 2025 год взносы нужно уплатить до 31.03.2026 года.

Не новшество, но напоминаем: 1. С 2025 года взносы ИП в ФСЗН, уплачиваемые за себя можно отнести на расходы, учитываемые при расчете подоходного налога. Это изменение относится к предпринимателям, которые учитывают расходы с учетом понесенных расходов. 2. Кто может не платить взносы ФСЗН? Добровольный порядок уплаты взносов в ФСЗН установлен для ИП, которые одновременно с осуществлением предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 13 Закона N 118-З ): являются получателями пенсий;

имеют право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;

получают общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное, высшее образование в дневной форме получения образования;

участвуют в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза. Для того, чтобы воспользоваться льготой по вышеперечисленным основаниям, необходимо обратиться в орган ФСЗН по месту постановки на учет и представить документы, подтверждающие период и основание льготы. 3. Когда платить ФСЗН не нужно? За периоды неосуществления предпринимательской деятельности в отчетном году ИП не уплачивают взносы в ФСЗН. В случаях выявления органами ФСЗН осуществления предпринимательской деятельности в периодах, за которые взносы в ФСЗН не уплачены, взносы будут доначислены (ч. 6 п. 2 ст. 11 Закона N 118-З).

Для нанимателей, выплачивающих зарплаты в конвертах будет действовать особый порядок уплаты взносов в ФСЗН

Отменяется ограничение по максимальному объекту для начисления взносов — пятикратная величина средней зарплаты по республике. Справочно: Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за март — 2 601,8 руб.

Взносы будут уплачиваться из фактических сумм зарплаты в конвертах, но не ниже 1/30 пятикратной величины средней зарплаты по республике за каждый день выплаты зарплаты в конвертах.

Пример: Установлен факт выплаты заработной платы в конверте в размере 20 000 руб, следовательно пятикратное ограничение не применяется и сумма взносов для уплаты в бюджет составит 7000 руб. При выявлении случая выплаты зарплаты в конверте 500 руб. уплата в фонд составит не менее, чем 1/30 от 13 009 руб. (2601,8*5) за КАЖДЫЙ день выплаты ЗП в конверте, т.е. 433,63 руб.

Для работников, получающих зарплату в конверте, в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера МЗП.

Пенсия для индивидуальных предпринимателей

В Министерстве труда и соцзащиты пояснили , что размеры пенсии зависят:

от стажа работы;

размера дохода, из которого уплачивались взносы в ФСЗН;

права на надбавки (повышения): например, инвалиду I группы, лицу в возрасте старше 75 лет.

Сумма обязательных страховых взносов в месяц составляет 35% от размера минимальной зарплаты. За 2025 год ИП должен минимально заплатить (726 руб. x 35%) x 12 = 3 049,2 руб.

Если ИП не менее 20 лет (минимальный страховой стаж) уплачивал взносы из дохода не выше минимальной зарплаты, сформируется право только на минимальную трудовую пенсию по возрасту. Сегодня это 460 руб.

ИП в органы ФСЗН декларируют периоды осуществления своей деятельности раз в год — не позже 31 марта года, следующего за отчетным.

ИП может увеличить будущий размер своей пенсии, делая отчисления в ФСЗН из дохода свыше минимальной зарплаты. Иначе говоря, чем выше доход (и отчисления от него), тем выше будущая пенсия.

Важные напоминания от Министерства труда:

В страховой стаж работы, применяемый для определения права на трудовую пенсию, засчитываются периоды работы, предпринимательской деятельности только при условии, что в течение этих периодов уплачивались взносы в ФСЗН.

Соответственно, периоды, за которые взносы не уплачивались либо уплачивались из расчета ниже минимального размера, в стаж работы не засчитаются либо засчитаются пропорционально сумме уплаченных взносов (с поправочным — понижающим коэффициентом).

Проверить свой страховой стаж за период начиная с 1 января 2003 года можно в мобильном приложении «ФСЗН» или при личном обращении в органы Фонда.