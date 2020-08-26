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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минский полумарафон перенесен на 12 сентября 2021 года VI Минский полумарафон в этом году не состоится. Праздник бега перенесен на 12 сентября 2021 года. В пресс-релизе Белорусской федерации легкой атлетики отмечается, что...

VI Минский полумарафон в этом году не состоится. Праздник бега перенесен на 12 сентября 2021 года. В пресс-релизе Белорусской федерации легкой атлетики отмечается, что здоровье и безопасность участников - приоритетная задача для организаторов. Именно по этой причине старт не состоится. За этот вариант выступили также Минский городской исполнительный комитет и Министерство спорта и туризма страны. Несмотря на перенос, регистрация продолжается, а уже оплаченные слоты сохраняются и будут действительны в следующем году.