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ГАИ рассказала, где в сентябре будут стоять камеры фотофиксации скорости

27.08.2020 14:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг ― Sputnik. Камеры фотофиксации скорости будут в сентябре установлены на дорогах Минска в восьми местах, об этом автомобилистов предупредили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

© Photo : Из личного архива Ирины Сапуновой
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Каждый месяц столичная Госавтоинспекция меняет расположение мобильных датчиков контроля скорости на дорогах. О смене мест традиционно сообщают в конце месяца, публикуют также график работы камер.

Так, с 1 по 30 сентября текущего года с 7:00 до 3:00 мобильные датчики контроля скорости будут стоять в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Фогеля, на Партизанском проспекте, 147 и на 53-м километре МКАД. В этих же числах с 21:00 до 3:00 камеры будут работать в районе перекрестка проспекта Победителей и переулка Веснинка.

По нечетным числам в сентябре с 21:00 до 3:00 датчики контроля скорости будут выставлять на проспекте Независимости, 45 и на улице Казинца, 49.

По четным сентябрьским дням с 21:00 до 3:00 следить за соблюдением автомобилистами скоростного режима будут на улице Академической возле дома 20 и на Партизанском проспекте в районе дома 108.

На указанных участках столичных дорог водителям нужно будет особенно тщательно следить за тем, чтоб не превышать установленный скоростной режим.

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Теги: Минск
 
 
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Столичная Госавтоинспекция ежемесячно меняет места расположения мобильных датчиков контроля скорости на дорогах.
 
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