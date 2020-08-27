«Не можем мириться с насилием и молчать». Более 1500 студентов и выпускников мехмата БГУ подписали обращение

Источник материала: Tut.by

Студенты и выпускники механико-математического факультета Белорусского государственного университета обратились к государственным органам Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Мы, студенты и выпускники механико-математического факультета БГУ, не можем молча наблюдать за тем, что происходит сейчас в нашей стране. Мы не можем мириться с насилием и не хотим молчать», — говорится в обращении.

Студенты и выпускники отмечают: выборы прошли с массой нарушений:

выборы не были открытыми и гласными;

независимые наблюдатели не были допущены на избирательные участки;

на многих избирательных участках было завышено количество проголосовавших избирателей;

на членов избирательных комиссий оказывалось давление;

многие избирательные участки не продемонстрировали протоколы о результатах голосования.

«Последние несколько дней мы наблюдаем жесточайшее применение силы к мирным протестующим со стороны силовых структур. Многие наши соотечественники были избиты и обстреляны во время мирных демонстраций. Несколько человек было убито. Было задержано много граждан, не имевших непосредственного отношения к демонстрациям и протестам. Людей в тюрьмах избивают и пытают. Такие нечеловеческие действия силовых структур незаконны, неприемлемы и нарушают Конституцию Республики Беларусь, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции Республики Беларусь), — говорится в обращении — Мы не можем спокойно наблюдать за всем этим. Мы хотим жить в стране, где выборы проходят честно, без фальсификаций и на равных условиях для всех кандидатов, где милиция обеспечивает безопасность граждан, а не угрожает их жизни и здоровью. Мы хотим уважения наших прав и свобод, включая свободу слова, мнений и собраний. Мы хотим не бояться выходить на улицу в своём городе. И мы хотим открыто выразить свой протест».

Подписавшиеся требуют:

прекратить подавление мирных протестов силовым путем и остановить насилие в отношении мирных граждан;

привлечь к ответственности всех силовиков, виновных в избиениях и убийствах протестующих;

освободить всех политзаключенных и лиц, задержанных за участие в мирных протестах, и прекратить их дальнейшие преследования;

признать проведенные 9 августа выборы недействительными и провести новые честные выборы.

Под обращением уже подписалось более 1500 человек.