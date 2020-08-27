В регионах на участников акций протеста начали составлять протоколы. Многих находят по видео

Источник материала: Tut.by

После жестких разгонов массовых демонстраций в первые дни после президентских выборов в Минске и регионах мирных участников акций протеста вдруг перестали задерживать, проведению мероприятий никто не препятствовал. Казалось, что времена, когда стояние в очереди приравнивают к митингу, постепенно уходят. Но на этой неделе из разных регионов Беларуси начали поступать сообщения о том, что на участников акций протеста составляют административные протоколы, причем за уже давно прошедшие акции.





Хойники. Составляли протоколы на врачей, педагогов, руководителей организаций и членов их семей

Житель Хойников Игорь рассказал, что на него и других участников акций протеста составили протоколы об административном правонарушении за митинги, которые проходили в городе в последние полторы недели. По его словам, в воскресенье, 16 августа, около 200−250 человек собрались на центральной площади города. Местные жители желали поговорить с местными властями. Спустя некоторое время к ним вышел председатель райисполкома в сопровождении начальника Хойникского РОВД и прокурора района. Собравшиеся не получили тех ответов, которых ожидали, но и угроз или предупреждений об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии ни от чиновников, ни от сотрудников милиции, находившихся поблизости, не исходило. В итоге разочарованные люди просто разошлись.

— Прошло уже полторы недели, и вот во вторник меня вызвали в РОВД и составили на меня протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий) за участие в несанкционированном митинге. Знаю еще людей, на которых составили даже по два протокола. Весь этот контингент — врачи, педагоги, руководители организаций и члены их семей, даже сотрудница Следственного комитета в декрете. Все уважаемые в Хойниках люди, — рассказал мужчина.

По его словам, протокол составлен по факту обнаружения на YouTube-канале местного блогера видеоролика, на котором запечатлены события на площади Хойников в то воскресенье — дальше сотрудники МВД просто опознавали участников митинга, что в городе с населением около 13 тысяч человек сделать несложно.

Как говорит мужчина, ранее председатель местного райисполкома уверял отдельных граждан, которые вели с ним переговоры, в том, что никто не будет препятствовать проводить мирные демонстрации. По словам собеседника, власти даже планировали дать слово отдельным представителям протестующих на организованном также на центральной площади провластном митинге, однако затем от идеи свободного микрофона для них отказались.

Игорь утверждает, что в городе недовольные действующей властью жители ведут системную борьбу в рамках закона и прав, гарантированных Конституцией: писали коллективные обращения, выстраивались в «цепи солидарности», проводили шествия. Мужчина утверждает, что сейчас на многих активных граждан идет давление, особенно это касается тех, кто работает в бюджетной сфере: на его собственного начальника воздействуют с тем, чтобы его самого уволили.

Лунинец. «Судья заявила, что нас не вызывала, а это была инициатива участкового»

По словам жителя Лунинца Геннадия, в отношении его и еще как минимум восьмерых горожан также были составлены административные протоколы по статье 23.34 КоАП. К ответственности привлекаются люди, которые участвовали в акции 23 августа возле местного «Евроопта», а основанием стала съемка мероприятия, которая велась сотрудниками милиции, дежурившими в служебной машине в 20 метрах от места проведения митинга. По словам мужчины, ему просто позвонили и потребовали явиться в местный РОВД, а повестку не выдавали — заявили, что такой вызов предусмотрен законом.

— Может, тех, у кого уже были административные дела, проще установить. У меня суд должен был состояться сегодня, мне выдали под подпись повестку, чтобы явился к 10 утра. Но когда мы пришли в суд, то судья заявила, что нас не вызывала, а это была инициатива участкового или кого-то еще и процесса не будет. Когда он состоится пока не ясно.

По словам мужчины, предупреждения непосредственно на акциях начались с субботы: сотрудники милиции подходили к демонстрантам и говорили о том, что они нарушают установленный порядок проведения массовых мероприятий. Геннадию известно, что до этого за участие в акции 13 августа штраф получили двое его друзей, но больше он о подобных случаях не слышал до недавнего времени. По его словам, когда акции были более массовыми и на них приходило от 500 до тысячи человек, то участников не трогали, а милиция подходила только к нетрезвым людям, если такие находились.

Несвиж. Штраф, беседа, штраф

Анжелика Мельникова живет с семьей в Минске, сейчас она домохозяйка и воспитывает двоих детей, младшему из которых скоро исполнится два года. Девушка выросла в Несвиже, там живут ее родственники, и она часто туда приезжает. Как признается сама Анжелика, ситуация в стране не оставляет ее равнодушной, она активно выражала свою гражданскую позицию на мирных акциях в столице. Также она действовала и на малой родине, когда приехала туда с детьми. В понедельник, 17 августа, девушка увидела на городской площади несколько десятков человек, которые высказывали свое недовольство действиями властей, в том числе озвучивали какие-то радикальные идеи.

— Я вышла к микрофону. Говорила о том, что мы живем в маленьком городе и нужно друг друга уважать, а не тыкать пальцами: со всем разберутся, когда наступят хорошие времена и правда победит. Я призывала людей мирно все это разрешить, — говорит девушка.

Анжелика также стала активна в местных чатах, предлагая различные мирные инициативы. В пятницу, 21 августа, в местном парке вновь проходило мероприятие в формате открытого микрофона, присутствовали на нем и сотрудники милиции, которые снимали происходящее на видео. Девушка вновь выступила с призывами к единству и мирному протесту, а также предложила совместно отправиться в Минск на «Марш свободы», который должен был пройти в воскресенье.

В итоге Анжелика, ее муж, который был за рулем, его сестра с маленьким ребенком выехали из города утром 23 августа. Вскоре их остановили сотрудники ГАИ, которые долго проверяли документы, заглядывали под капот и, по словам девушки, всячески тянули время. Позже к месту подъехала еще одна патрульная машина. Вышедшие оттуда сотрудники попросили семью проехать в РОВД, чтобы там разобраться с документами. Мужу Анжелики сначала разрешили высадить пассажиров в городе, а затем изменили решение. В итоге в РОВД заместитель начальника попросил Анжелику проследовать в здание, а остальные были сразу отпущены.

— Были очень тактичны и сказали, что хотят просто по-человечески обсудить ситуацию, почему я приехала в Несвиж и общаюсь с людьми. Я ответила, что выражаю свою гражданскую позицию и не могу мириться с фальсификацией выборов, а также избиениями мирных демонстрантов и обычных граждан. Мне ответили, что они тоже хотят навести порядок, а также напомнили, что не трогали участников акций в городе.

По итогам разговора девушку попросили подписать протокол опроса по поводу событий 17 августа, когда она в первый раз выступала с микрофоном. Но затем она общалась уже с другим сотрудником по поводу составленного протокола об административном правонарушении, касавшегося уже 21 августа и того, что Анжелика призывала людей ехать на митинг в Минск.

На следующий день состоялся суд, где ее приговорили к штрафу в размере 20 базовых величин (540 белорусских рублей). Но девушку не оставили в покое и вновь настоятельно просили прийти в РОВД, чтобы уладить некоторые формальности. На месте оказалось, что ей нужно вместе с сотрудником милиции проследовать в расположенную рядом прокуратуру, где с ней провели беседу об ответственности за повторное нарушение административного кодекса.

В среду за ней вновь приехала милиция — ее опять доставили в РОВД. В отношении Анжелики был составлен новый протокол по статье 23.34 КоАП, но уже по части второй — за публичные призывы к проведению массового мероприятия. Девушка поясняет, что за день до этого предложила в одном из чатов единомышленников совместно покататься на велосипедах, информация об этом была и на ее странице в Facebook. Ей сообщили, что суд должен был состояться утром 27 августа. К назначенному времени возле здания суда собралось около 20 местных жителей, которые пришли поддержать девушку. Однако процесс так и не начался — по словам сотрудников суда, материалы дела к тому моменту не были им переданы.

Несмотря на пристальный интерес силовиков, Анжелика не намерена отказываться от выражения своей позиции и надеется, что за мирные акции людей не будут преследовать.

В Несвиже административные протоколы составляют и на других местных активистов. Дмитрий Рудковский также участвовал в акциях в массовых мероприятиях в городе, потому что не признает официально озвученные результаты выборов и выступает против жестокости в отношении мирных демонстрантов: по его информации, в городе от действий силовиков при задержаниях пострадало не менее шести человек. За акцию протеста, которая прошла в Несвиже в воскресенье, 23 августа, в отношении него тоже уже составлен протокол. По его словам, мероприятие снимали на видео сотрудники МВД, а затем идентифицировали некоторых его участников. Непосредственно во время ее проведения милиция объявила о незаконном характере мероприятия.

На вопрос TUT.BY об особенностях установления личности участников акций и ведения процесса в МВД сообщили, что сотрудники действуют исключительно в правовом поле согласно действующему в стране законодательству, а для уточнения нюансов посоветовали заглянуть в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях.