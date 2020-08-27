Уволен лучший кардиолог Беларуси. Медики вышли на акцию

Директор РНПЦ «Кардиология» Мрочек уволен. Медики приняли и.о. Минздрава криками «Позор!», передает onliner.by.

Сообщается, что с одним из лучших медиков Беларуси Александром Мрочеком расторгли контракт по инициативе Минздрава. По словам кардиолога, причиной увольнения могло стать высказывание против насилия на акциях, опубликованное в газете «СБ. Беларусь сегодня». Хотя официально о причине увольнения ничего не сказано.

Мрочек подтвердил, что его сотрудники выходили на акции протеста. По его мнению, если причиной является это, то в ближайшие дни можно ожидать настоящего «звездопада» лучших ученых, которые сидели в креслах руководителей.

К медикам пришел и.о. Минздрава Дмитрий Пиневич

27 августа в РНПЦ «Кардиология» прошла встреча сотрудников с исполняющим обязанности главы Минздрава Дмитрием Пиневичем.

В зале раздались крики: «Позор!» К микрофону подходит директор, аплодисменты не дают ему начать: «Верните нам Мрочека!»

«Вы же белорус, будьте с народом, сейчас сложное время. Оставьте академика Мрочека исполнять обязанности директора центра, - призвала Светлана Суждева. - Дмитрий Леонидович, вы приказ написали, и в ваших силах его отозвать. Мы настаиваем на этом».

Она от имени всех присутствующих «категорически» попросила оставить директора и напомнила, что в центре слаженный коллектив и высокий КПД. По ее слова, новое руководство «будет полгода входить в режим», и это буду потери для всего здравоохранения.

«То, что он выступил против насилия, мы повторим! Мы, врачи, против насилия! Мы не хотим, чтобы нас угнетали», - заявила она.

После этого зал встал и скандировал «Просим! Просим!»

На это Пиневич ответил, что тогда будет ставить задачи перед новым руководителем.

«Встретимся в этом же зале», - сказал он. Сотрудники РНПЦ снова стали возмущаться, после чего исполняющий обязанности министра сбежал под крики «Позор!».

Вечером 27 августа медики вышли на акцию протеста. Они заявили, что, если Мрочека не вернут на прежнюю должность, то они объявят частичную забастовку. Медики обратились к людям, они сказали, что плановых приемов не будет – только экстренные.