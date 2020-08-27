Вице-премьер об участии подростков в протестах: вспомните давку на Немиге

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 авг – Sputnik. Вице-премьер правительства Беларуси Игорь Петришенко призвал родителей не привлекать своих несовершеннолетних детей к участию в несанкционированных мероприятиях, об этом он заявил на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при Совете министров.

После 9 августа, когда в Беларуси прошли выборы президента, в стране начались уличные массовые акции протеста , на которые белорусы нередко приходят семьями.

"Маленькие дети и подростки, находящиеся в местах массового несанкционированного скопления людей, не подкрепленных соответствующей организационной поддержкой в силу их стихийного характера, подвергаются серьезной опасности. Достаточно вспомнить давку и гибель людей в переходе на Немиге", – заявил Петришенко.

По его словам, некоторые родители далеко не всегда способны оценить степень опасности, которой подвергается их ребенок. "А иногда и сами сознательно втягивают их в так называемую политическую деятельность", – отметил вице-премьер.

Он также вспомнил видео, на котором о время уличной акции в минувшее воскресенье в Минске "маленький мальчик идет по разделительной полосе проезжей части на несанкционированном мероприятии".

Особую озабоченность, по словам Петришенко, вызывает возможное вовлечение подростков в антиобщественную или деструктивную противоправную деятельность.

Вице-премьер отметил, что в августе выявлено более 700 несовершеннолетних, участвовавших в несанкционированных мероприятиях – районными комиссиями по делам несовершеннолетних рассмотрены или приняты к рассмотрению 232 административных дела.

Трагедия в подземном переходе на Немиге произошла 30 мая 1999 года: люди, пришедшие на концерт, пытаясь спрятаться от проливного дождя, направились в метро. Тогда в давке погибли 53 человека, около 150 получили ранения. Большинство жертв — молодые люди 14-20 лет. По версии властей, причиной трагедии стало стечение обстоятельств.