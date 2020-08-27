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На площади Свободы массово задержали журналистов
27.08.2020 18:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На площади Свободы задержали два десятка журналистов, в том числе и корреспондента TUT.BY Станислава Шаршукова и фотографа TUT.BY Вадима Замировского.
Журналистов усадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении «для проверки документов».
Представители СМИ выстроились в очередь в микроавтобус. При этом нетрезвого мужчину, который раньше обязательно привлек бы внимание милиции, силовики отправили «гулять».
— Они будут доставлены в РУВД для выяснения личности, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Среди задержанных — корреспондент TUT.BY Станислав Шаршуков, фотограф TUT.BY Вадим Замировский, фотограф издания «Наша нiва» Надя Бужан, фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев и другие.
Как стало известно TUT.BY, задержанных представителей СМИ отвезли в Октябрьский РУВД.
(Будет дополнено)
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- Они будут доставлены в РУВД для выяснения личности, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
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