На площади Свободы массово задержали журналистов

Источник материала: Tut.by

На площади Свободы задержали два десятка журналистов, в том числе и корреспондента TUT.BY Станислава Шаршукова и фотографа TUT.BY Вадима Замировского.

Журналистов усадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении «для проверки документов».

Представители СМИ выстроились в очередь в микроавтобус. При этом нетрезвого мужчину, который раньше обязательно привлек бы внимание милиции, силовики отправили «гулять».

— Они будут доставлены в РУВД для выяснения личности, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Среди задержанных — корреспондент TUT.BY Станислав Шаршуков, фотограф TUT.BY Вадим Замировский, фотограф издания «Наша нiва» Надя Бужан, фотокорреспондент ТАСС Сергей Бобылев и другие.

Как стало известно TUT.BY, задержанных представителей СМИ отвезли в Октябрьский РУВД.

(Будет дополнено)