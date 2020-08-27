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Митинг в поддержку Лукашенко возле универмага «Беларусь» закончился, когда пошел дождь. Фото и видео

27.08.2020 21:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 27 августа возле универсама «Беларусь» в столице прошел митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Митинг завершился быстро — когда начался дождь.




За час до митинга приехал автобус, из которого выгрузили инвентарь: флаги, флагштоки, флажки, сообщили TUT.BY читатели. Так проходил митинг, который продлился несколько десятков минут.




Вот что говорили некоторые участники митинга.

— Белоруссия 6-й раз одержала победу на выборах. 6-й раз поддержала человека, которого природа подарила Белоруссии. Мужественного, стойкого, целеустремленного, одержимого! Большая благодарность родителям, кто породил такую большую величину: политическую, умственную и очень-очень одаренную! — заявила одна из митингующих (стилистика автора сохранена).



Сегодня же на площади Независимости силовики задержали десятки участников акции протеста. Также массово задерживали журналистов.


На митинге выступила зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щёткина


Когда начался дождь, собравшиеся возле универмага решили разойтись, сообщил наш корреспондент.



 
 
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Вечером 27 августа возле универсама «Беларусь» в столице прошел митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Митинг завершился быстро - когда начался дождь.
 
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