Митинг в поддержку Лукашенко возле универмага «Беларусь» закончился, когда пошел дождь. Фото и видео

Источник материала: Tut.by

Вечером 27 августа возле универсама «Беларусь» в столице прошел митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Митинг завершился быстро — когда начался дождь.













За час до митинга приехал автобус, из которого выгрузили инвентарь: флаги, флагштоки, флажки, сообщили TUT.BY читатели. Так проходил митинг, который продлился несколько десятков минут.













Вот что говорили некоторые участники митинга.

— Белоруссия 6-й раз одержала победу на выборах. 6-й раз поддержала человека, которого природа подарила Белоруссии. Мужественного, стойкого, целеустремленного, одержимого! Большая благодарность родителям, кто породил такую большую величину: политическую, умственную и очень-очень одаренную! — заявила одна из митингующих (стилистика автора сохранена).









Сегодня же на площади Независимости силовики задержали десятки участников акции протеста. Также массово задерживали журналистов .



На митинге выступила зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щёткина









Когда начался дождь, собравшиеся возле универмага решили разойтись, сообщил наш корреспондент.







