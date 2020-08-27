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Митинг в поддержку Лукашенко возле универмага «Беларусь» закончился, когда пошел дождь. Фото и видео
27.08.2020 21:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 27 августа возле универсама «Беларусь» в столице прошел митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Митинг завершился быстро — когда начался дождь.
За час до митинга приехал автобус, из которого выгрузили инвентарь: флаги, флагштоки, флажки, сообщили TUT.BY читатели. Так проходил митинг, который продлился несколько десятков минут.
Вот что говорили некоторые участники митинга.
— Белоруссия 6-й раз одержала победу на выборах. 6-й раз поддержала человека, которого природа подарила Белоруссии. Мужественного, стойкого, целеустремленного, одержимого! Большая благодарность родителям, кто породил такую большую величину: политическую, умственную и очень-очень одаренную! — заявила одна из митингующих (стилистика автора сохранена).
Сегодня же на площади Независимости силовики
Когда начался дождь, собравшиеся возле универмага решили разойтись, сообщил наш корреспондент.
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Митинг в поддержку Лукашенко возле универмага «Беларусь» закончился, когда пошел дождь. Фото и видео
Вечером 27 августа возле универсама «Беларусь» в столице прошел митинг в поддержку президента Александра Лукашенко. Митинг завершился быстро - когда начался дождь.
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