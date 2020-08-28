Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Новым директором "Минскводоканала" назначен Федор Римашевский, об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

"Он вступил в должность 28 августа. Ранее занимал пост первого заместителя председателя Мингорисполкома", - рассказали там.

Напомним, бывший глава предприятия Олег Аврутин был освобожден от должности в конце июля текущего года. Его увольнение связывали с происшествием, в результате которого несколько районов Минска остались без чистой воды .

Сбои в системе центрального водоснабжения в отдельных районах Минска произошли 24 июня. Минчане начали жаловаться на плохой запах от водопроводной воды, власти города сначала утверждали, что употреблять ее можно, а норматив нарушен лишь в запахе, однако позже признали: лучше ее не пить и не использовать для готовки.

В итоге жителям Московского и Фрунзенского районов пришлось набирать воду в родниках , закупать в магазинах или ходить к специально подогнанным цистернам. ЧП затронуло более трети населения Минска – около 800 тысяч человек. Окончательно решить проблему удалось лишь спустя несколько дней.

"Минскводоканал" пообещал сделать перерасчет платы за воду из-за случившегося. Он коснулся всех жителей Московского и Фрунзенского районов, а также части Ленинского, Центрального и Октябрьского районов. После произошедшего было возбуждено уголовное дело, расследование еще продолжается.

Читайте также: