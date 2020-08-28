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Нового директора назначили в "Минскводоканал"

28.08.2020 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Новым директором "Минскводоканала" назначен Федор Римашевский, об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

"Он вступил в должность 28 августа. Ранее занимал пост первого заместителя председателя Мингорисполкома", - рассказали там.

© Sputnik
Обезвоженный Минск и обтекаемые формулировки

Напомним, бывший глава предприятия Олег Аврутин был освобожден от должности в конце июля текущего года. Его увольнение связывали с происшествием, в результате которого несколько районов Минска остались без чистой воды.

Сбои в системе центрального водоснабжения в отдельных районах Минска произошли 24 июня. Минчане начали жаловаться на плохой запах от водопроводной воды, власти города сначала утверждали, что употреблять ее можно, а норматив нарушен лишь в запахе, однако позже признали: лучше ее не пить и не использовать для готовки.

В итоге жителям Московского и Фрунзенского районов пришлось набирать воду в родниках, закупать в магазинах или ходить к специально подогнанным цистернам. ЧП затронуло более трети населения Минска – около 800 тысяч человек. Окончательно решить проблему удалось лишь спустя несколько дней.

"Минскводоканал" пообещал сделать перерасчет платы за воду из-за случившегося. Он коснулся всех жителей Московского и Фрунзенского районов, а также части Ленинского, Центрального и Октябрьского районов. После произошедшего было возбуждено уголовное дело, расследование еще продолжается.

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Теги: Минск
 
 
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Бывший глава предприятия Олег Аврутин был уволен в конце июля текущего года, это связывали с ситуацией, когда несколько районов Минска остались без чистой воды.
 
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