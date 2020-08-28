|
Нового директора назначили в "Минскводоканал"
28.08.2020 10:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Новым директором "Минскводоканала" назначен Федор Римашевский, об этом сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
"Он вступил в должность 28 августа. Ранее занимал пост первого заместителя председателя Мингорисполкома", - рассказали там.
Напомним, бывший глава предприятия Олег Аврутин был освобожден от должности в конце июля текущего года. Его увольнение связывали с происшествием, в результате которого несколько районов Минска
Сбои в системе центрального водоснабжения в отдельных районах Минска произошли 24 июня. Минчане начали жаловаться на плохой запах от водопроводной воды, власти города сначала утверждали, что употреблять ее можно, а норматив нарушен лишь в запахе, однако позже признали: лучше ее не пить и не использовать для готовки.
В итоге жителям Московского и Фрунзенского районов пришлось
"Минскводоканал" пообещал
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший глава предприятия Олег Аврутин был уволен в конце июля текущего года, это связывали с ситуацией, когда несколько районов Минска остались без чистой воды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)