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В Минске и регионах 27 августа задержали более 260 человек. Часть после составления протоколов отпустили
28.08.2020 09:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По данным правозащитников, в четверг во время акции на площади Независимости был задержан 261 человек. Еще пять человек были задержаны в регионах. (Полный список задержанных можно
В Минске людей доставляли в РУВД Заводского, Фрунзенского, Московского и других районов.
Вчера в столице также
Правозащитники сообщают, что в общей сложности после составления протоколов поздно вечером и ночью в Минске отпустили около 100 человек.
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В Минске и регионах 27 августа задержали более 260 человек. Часть после составления протоколов отпустили
Правозащитники сообщают, что в общей сложности после составления протоколов поздно вечером и ночью в Минске отпустили около 100 человек.
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