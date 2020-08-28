В Минске и регионах 27 августа задержали более 260 человек. Часть после составления протоколов отпустили

Источник материала: Tut.by

В Минске 27 августа было задержано более 260 человек, около 50 из них — журналисты. Еще пять человек задержали в регионах. Такие данные приводит лишенный регистрации ПЦ «Весна».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По данным правозащитников, в четверг во время акции на площади Независимости был задержан 261 человек. Еще пять человек были задержаны в регионах. (Полный список задержанных можно посмотреть тут .)

В Минске людей доставляли в РУВД Заводского, Фрунзенского, Московского и других районов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вчера в столице также задержали около 50 журналистов . Правда, как уточняла пресс-служба МВД, репортеры были не задержаны, а «доставлены в Октябрьское РУВД города Минска для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности». Однако по итогу на свободу вышли не все «доставленные». Итого на данный момент задержанными остаются четыре журналиста: журналисты «Белсата» Екатерина Андреева и Максим Горченок, фотограф Александр Васюкович, оператор «Настоящего времени» Андрей Ярошевич. Сегодня должен состояться суд — на журналистов составили протоколы по ст 23.34 (Нарушение порядка проведения несанкционированного массового мероприятия). В Бресте также задерживали нашего коллегу Станислава Коршунова, после проверки документов его освободили.

Правозащитники сообщают, что в общей сложности после составления протоколов поздно вечером и ночью в Минске отпустили около 100 человек.