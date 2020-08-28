«Молчит, видя беспредел». В двух районах Минской области хотят отозвать депутатов, подключился и Дмитриев

Источник материала: Tut.by

В столице инициативу по отзыву депутатов Палаты представителей белорусского парламента поддержали избиратели из двадцати округов. Теперь к своеобразному движению стали подключаться регионы. О перспективах самой процедуры и о сложностях, возникающих на пути воплощения идеи отзыва, рассказали люди, которые участвуют в этом процессе в двух районах Минской области.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сама процедура отзыва депутата довольно сложная и длительная, так что даже при полном одобрении всех инстанций — чего никто не может гарантировать — займет несколько месяцев. Однако пока ее инициаторы находятся на первом этапе — подаче заявления в местный Совет депутатов с просьбой провести собрание избирателей по вопросу отзыва. К нему должны прилагаться не менее 150 подписей жителей округа.

Евгений живет в городском поселке Радошковичи Молодечненского района и в составе группы из десяти человек занимается сбором подписей для начала процедуры отзыва депутата от их 73-го округа Олега Семенчука — каждому необходимо собрать по 15 подписей, а сам процесс начался только в среду.

По его словам, шаблон обращения они взяли у платформы «Честные люди», а среди тех, кто занимается инициативой, много людей, которые были независимыми наблюдателями на президентских выборах.

— Я «Честным людям» доверяю. Считаю, что это одна из самых значимых сил в настоящий момент касательно выборов. Только централизованно, только вместе и согласованно нужно все это делать. Если отозвать одного депутата, никто и не заметит. Если народ отзовет всех депутатов — это уже будет что-то. Я так понимаю, что прецедентов отзыва депутатов Палаты представителей в нашей суверенной истории еще не было, — говорит мужчина.

По словам Евгения, мотивом решения об отзыве депутата стало «бездействие парламентариев, которые не следят за законностью в государстве и не защищают население от произвола исполнительной власти». Мужчина говорит: ему известно, что депутату Семенчуку писали, а также встречались с ним активисты из Молодечненского района, чтобы обсудить наболевшие вопросы, волнующие общество.

— Как мне рассказывали, по личному впечатлению депутат неактивный, не сторонник того, чтобы представлять интересы народа. Наша претензия к нему не в том, что он не отвечал на наши запросы, а в том, что он молчит, видя тот беспредел, который творится в стране. Он же не на Марсе живет, правильно?

Евгений говорит, что к процессу подключаются жители не только Радошковичей, но также и других населенных пунктов района: деревень Чисть, Тюрли, Красное. Он убежден, что их старания не будут бесплодными, а к противодействию со стороны власти они готовы — сразу собирают подписи и под жалобой в суд.

— Мы хотим в этой ржавой телеге закона, которая у нас стоит и не двигается, заставить закрутиться колеса. Потому что пока у нас работает «телефонное право» вместо закона, — считает активист.

В Дзержинском районе также поддержали столичную инициативу и решили отозвать депутата Александра Саракача. Однако местные активисты уже столкнулись с проблемами. Как говорит жительница Дзержинска Оксана (имя изменено по просьбе собеседницы), которая занималась сбором подписей за отзыв, милиционеры всячески препятствуют их работе и стараются пресекать попытки сбора активистов в общественных местах.

— У нас рыщут прямо как овчарки — бегают за нами. Сотрудники Дзержинского РОВД ездят везде, чуть ли не по кустам и углам лазят. Людей вызывают на беседы в РОВД, держат по несколько часов, в итоге заканчивается все истрепанными нервами, измученностью, моральным и психологическим давлением — требуют рассказать о других активистах.

По словам девушки, в ближайшее время заявление, необходимое для начала процедуры отзыва, будет подано в местный Совет депутатов: подписи уже собраны, сейчас их перепроверяют.

К процессу подключился и кандидат в президенты на недавних выборах Андрей Дмитриев: он с семьей живет в Дзержинском районе. По его словам, в сборе подписей участвовало немало людей, на сегодняшний день уже есть около пятисот. Политик говорит, что с депутатом Саракачом пробовали пообщаться, прежде чем идти на крайние меры.

— Мы с ним пытались связаться, вызвать его на встречу. Но нам сказали, что он находится в отпуске, поэтому прийти к людям не может. Но это не помешало ему прийти на провластный митинг подержать флажки.

Дмитриев подтверждает, что в Дзержинске сотрудники милиции угрожают людям, заявляя, что если они будут собираться вечером в парке или других местах, то это будет квалифицироваться как массовое мероприятие, за что им грозит наказание по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях — большие штрафы и, возможно, «сутки».

Политик считает, что чем бы ни закончилась инициатива по отзыву депутата, сам процесс принесет пользу, позволив людям осознать, что источником затруднений является не только одна персона, но вся существующая система.

— Я думаю, что закон написан так, чтобы власть могла это заблокировать, но считаю, что это крайне важно. С одной стороны, мы показываем, что мы не собираемся останавливаться, находим разные формы борьбы и пойдем дальше, чтобы власть нас слышала и слушала. С другой стороны, мне кажется очень важным, что общество начинает понимать, что речь не только про одного Лукашенко, а про огромное количество людей, которые отмалчиваются, отсиживаются — благодаря их молчанию в Беларуси в том числе и происходят тот обман и насилие, против которых мы сегодня протестуем. Поэтому заставить их говорить, заставить слушать — думаю, это точно получится. А уже как дальше будет — посмотрим. Прошлый парламент, напомню, работал вместо четырех лет три года. Нынешний может не досидеть даже два, — заявил Андрей Дмитриев.