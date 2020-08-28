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В Минске участников женской цепи солидарности ОМОН вытеснил с площади Независимости

29.08.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 августа. В Минске вечером 28 августа у Красного костела состоялась женская акция солидарности.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, женщины разных возрастов начали выстраиваться в цепь около 19.00. Они подняли вверх руки с цветами, некоторые держали плакаты, одна из девушек вязала, сидя на ступеньках.

К собравшимся подошли милиционеры и начали настойчиво призывать разойтись, заявляя о незаконности мероприятия. При этом от представителей СМИ потребовали отойти на несколько десятков метров.

В свою очередь женщины, которых собралось более полусотни, настаивали на том, что ничего незаконного не делают и будут приходить каждый день. Они стали в сцепку и начали исполнять "Купалинку". Постепенно всех окружил ОМОН. Были задержаны несколько стоявших рядом мужчин, которых посадили в автозак.

В итоге около 20.00 женщинам позволили уйти с площади, и они вместе двинулись в сторону проспекта Независимости, где постепенно разошлись.

Стоит отметить, что цепи солидарности были замечены нынешним вечером и в других районах столицы.

Белорусская ассоциация журналистов со ссылкой на "Нашу Нiву" сообщила, что в районе площади Независимости задержали несколько журналистов, среди которых член БАЖ Илья Кузнецов.

Правозащитники лишенного госрегистрации центра "Весна" узнали, что задержаны активисты "Народнай Грамады" Алексей Киреев и Григорий Пахарцов. Они находятся в Московском РУВД.

Среди задержанных также Сергей Кацуба, Аким Юркевич, Андрей Семашкевич.

Сообщается также, что в микрорайоне Новая Боровая милиция задержала молодого человека, который собирал подписи для начала отзыва депутата Палаты представителей.


БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 августа. В Минске вечером 28 августа у Красного костела состоялась женская акция солидарности. Как сообщают очевидцы в соцсетях, женщины разных возрастов...
 
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