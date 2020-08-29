Задержан член штаба претендента в президенты Виктора Бабарико Дмитрий Корниевич

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Минск, 29 августа. Сегодня ночью неизвестными был задержан Дмитрий Корниевич — член штаба претендента в президенты Виктора Бабарико, коллега Виталия Кривко по Terra Group, сообщила пресс-служба Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране.

Члена КС и координатора штаба Бабарико Виталия Кривко неизвестные задержали в Минске вечером 28 августа. Кривко в составе совета значится как представитель ивент-сообщества.

По состоянию на 13 августа штаб претендента на президентский пост Виктора Бабарико заявлял о задержании пятерых своих волонтеров: Левона Халатряна, Антона Беленского, Артема Панасюка, Дмитрия Нагайченко, Андрея Позняка, а также активиста Юрия Воскресенского и координатора Сергея Михасенка. Поздно вечером 18 августа Панасюк был освобожден из-под стражи без предъявления обвинения.

Правозащитники отмечали, что за последние дни были задержаны еще минимум шесть человек из штаба Виктора Бабарико и инициативы "Честные люди".

"По предварительной информации, задержания произошли в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках)", — говорилось в сообщении.

12 августа в эфире телеканала "Беларусь 1" в адрес штаба Виктора Бабарико, который с 18 июня содержится в заключении, прозвучали следующие обвинения: "Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка".

В тот же день представители штаба Бабарико отвергли обвинения в причастности к организации акций протеста, которые прозвучали по государственному телеканалу. "Штаб Виктора Бабарико и все представители штаба, уполномоченные делать публичные заявления, всегда говорили об использовании только законных и мирных действий в рамках избирательной кампании и вне ее", — заявила координатор штаба Мария Колесникова.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан член штаба претендента в президенты Виктора Бабарико Дмитрий Корниевич Минск, 29 августа. Сегодня ночью неизвестными был задержан Дмитрий Корниевич — член штаба претендента в президенты Виктора Бабарико, коллега Виталия Кривко по...

БелаПАН.