Настроения айтишников, сыновья Лукашенко, митинги и ситуация на рынке недвижимости - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Почти три недели прошло после президентских выборов. Все эти дни в стране проходят протесты. 27 августа задержали более 260 человек , часть отпустили после составления протоколов. Как прошел вчерашний день, вы узнаете из нашего онлайна и подборки ярких фото пятницы. О других важных событиях расскажем в коротком обзоре.





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Звезды Купаловского театра уволились после того, как высказали свою гражданскую позицию. Такие грустные события происходят накануне празднования 100-летия главного театра страны. Сегодня актеры могут попасть с родное здание только по одному, чтобы собрать свои вещи. Пообщались с актерами , а они оставили свои награды около центрального входа в здание.





В столице инициативу по отзыву депутатов поддержали избиратели из двадцати округов. Сделать то же хотят в двух районах Минской области , подключился и экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев . 27 августа депутат и председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько встречался с избирателями, которые заявили, что намерены отозвать его кандидатуру из парламента, поскольку он утратил доверие людей. Жаркая вышла встреча — выбрали самые яркие цитаты . Встретился с избирателями и еще одни депутат — у нас оказалась аудиозапись встречи с Сергеем Диком .

поддержали избиратели из двадцати округов. Сделать то же , подключился и экс-кандидат в президенты . 27 августа депутат и председатель «Белой Руси» встречался с избирателями, которые заявили, что намерены отозвать его кандидатуру из парламента, поскольку он утратил доверие людей. Жаркая вышла встреча — выбрали . Встретился с избирателями и еще одни депутат — у нас оказалась с . Члены инициативной группы Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы встретились с новым главой области Владимиром Караником . Хотя бы некоторые гродненцы услышали , что Караник думает о действиях милиции, забастовках и как желающие улучшить жизнь в стране могут сделать это законно.

. Хотя бы некоторые гродненцы , что Караник думает о действиях милиции, забастовках и как желающие улучшить жизнь в стране могут сделать это законно. Суд рассмотрел очередное административное дело по задержанным в дни протестов в Гомеле. На этот раз за участие в несанкционированных массовых мероприятиях судили 18-летнюю студентку-эколога Елизавету — ее с парнем задержали 10 августа. Девушка рассказала свою историю : «Заламывали руки, очень сильно хватали за шею. Когда ты весишь 50, а тебя два омоновца по 100 кг заламывают — это больно».

в дни протестов в Гомеле. На этот раз за участие в несанкционированных массовых мероприятиях судили 18-летнюю студентку-эколога Елизавету — ее с парнем задержали 10 августа. : «Заламывали руки, очень сильно хватали за шею. Когда ты весишь 50, а тебя два омоновца по 100 кг заламывают — это больно». Тимуру в Рождество взрывом петарды оторвало правую кисть, обожгло лицо, глаза, повредило кишечник и барабанную перепонку. Благодаря вам, наш дорогие читатели, теперь у мальчика есть Гомеля, которому петардой оторвало руку? Благодаря вам у него теперь бионический протез">бионический протез. С его помощью мальчик может брать предметы, играть на планшете, пользоваться телефоном, одеваться. А главное, по словам родителей, Тимур больше не комплексует.





В Минске неизвестные разбили автомобиль «Мисс Беларусь» и депутата Марии Василевич, а сопредседатель БХД Виталий Рымашевский сообщил о ДТП с автомобилями из колонны с государственными флагами.

О СПОРТЕ И НЕ ТОЛЬКО

Вчера у «Минск-Арены» прошел провластный митинг (посмотрели, сколько человек выходило на такие акции), на котором собрались спортивные чиновники и спортсмены. До этого состоялся велопробег , на котором был и помощник президента по нацбезопасности Виктор Лукашенко. Он прокомментировал ситуацию в стране: «Надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению».





Спортивный комментатор и телеведущий Арташес Антонян , который пять с половиной лет отработал на телеканале «Беларусь 5», рассказал о своем увольнении. «Я абсолютно счастливый человек, потому что за все годы в эфире мне никто ни разу не приходил и не говорил: „Сегодня надо сказать именно это“. Мне не стыдно за свою работу. Да и в спорте это сложно представить», — сказал Антонян в интервью нашему порталу.

, который пять с половиной лет отработал на телеканале «Беларусь 5», рассказал о своем увольнении. «Я абсолютно счастливый человек, потому что за все годы в эфире мне никто ни разу не приходил и не говорил: „Сегодня надо сказать именно это“. Мне не стыдно за свою работу. Да и в спорте это сложно представить», — нашему порталу. Ну и наконец новость только про спорт, да еще и хорошая. Теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Нью-Йорке . После проигрыша в дебютном сете экс первая ракетка мира смогла перехватить инициативу, а в заключительной партии и вовсе разгромила соперницу, завершив матч двумя эйсами.

Все новости пятницы, 28 августа

Кстати, лето дарит нам на прощание теплые выходные . Наслаждайтесь, через три дня наступит осень! Берегите себя!

Ваша редакция