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Настроения айтишников, сыновья Лукашенко, митинги и ситуация на рынке недвижимости - все за вчера

29.08.2020 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Почти три недели прошло после президентских выборов. Все эти дни в стране проходят протесты. 27 августа задержали более 260 человек, часть отпустили после составления протоколов. Как прошел вчерашний день, вы узнаете из нашего онлайна и подборки ярких фото пятницы. О других важных событиях расскажем в коротком обзоре.


САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Александр Лукашенко побывал в Орше и посетил предприятие по производству сыров. Он высказался о БЧБ-флаге, заявил о реальности военной угрозы для страны — упомянул и «бег с автоматом» (кстати, разобрали с экспертами, что за военная экипировка была на 15-летнем Николае Лукашенко в то воскресенье). Он также упрекнул Литву и пригрозил ответом на санкции, в МИД страны-соседки уже ответили.
  • Первое полугодие 2020 года белорусская экономика не может записать себе в актив. Намеченные планы не были выполнены, снижается производство и внешнеторговые операции, ухудшились финансовые результаты. Некоторые признаки восстановления промышленности могут быть перечеркнуты событиями после голосования на выборах президента с долгосрочными разрушительными последствиями для всей экономики.
  • Еще два банка сворачивают кредитование физлиц. Держите список банков, которые приостанавливают выдачу кредитов физлицам.
  • Ситуация в стране сказалась на всех сферах, недвижимость не стала исключением. Будет ли дешеветь жилье и что ждет рынок в дальнейшем — рассказали эксперты. У нас есть обзор самых дешевых «трешек» Минска и стильных квартир Гомеля. Кстати, а вы коммуналку оплатили? Читатели говорят, что в этом месяце очень активно об этом напоминают.
  • В МИД Беларуси ответили украинским коллегам на заявление о поставленных на паузу контактах между странами. Ведомство сделало вывод, что руководство МИД Украины противоречит само себе и «это больно констатировать».
  • Работники крупных предприятий активно подключались к акциям солидарности. Сейчас наступило некоторое затишье. Поинтересовались, что происходит на предприятиях. А как дела у предпринимателей, которые еще от пандемии не успели оправиться?
  • В Беларуси пополнился список заблокированных Мининформом сайтов — добавилось два новостных ресурса. В прошлую пятницу были заблокированы более 70 сайтов в стране.
  • Основатели PandaDoc, EPAM Systems и Rozum Robotics рассказали о настроениях резидентов ПВТ и собственных планах по перевозу сотрудников в другие страны.

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

  • Звезды Купаловского театра уволились после того, как высказали свою гражданскую позицию. Такие грустные события происходят накануне празднования 100-летия главного театра страны. Сегодня актеры могут попасть с родное здание только по одному, чтобы собрать свои вещи. Пообщались с актерами, а они оставили свои награды около центрального входа в здание.


  • В столице инициативу по отзыву депутатов поддержали избиратели из двадцати округов. Сделать то же хотят в двух районах Минской области, подключился и экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев. 27 августа депутат и председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько встречался с избирателями, которые заявили, что намерены отозвать его кандидатуру из парламента, поскольку он утратил доверие людей. Жаркая вышла встреча — выбрали самые яркие цитаты. Встретился с избирателями и еще одни депутат — у нас оказалась аудиозапись встречи с Сергеем Диком.
  • Члены инициативной группы Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы встретились с новым главой области Владимиром Караником. Хотя бы некоторые гродненцы услышали, что Караник думает о действиях милиции, забастовках и как желающие улучшить жизнь в стране могут сделать это законно.
  • Суд рассмотрел очередное административное дело по задержанным в дни протестов в Гомеле. На этот раз за участие в несанкционированных массовых мероприятиях судили 18-летнюю студентку-эколога Елизавету — ее с парнем задержали 10 августа. Девушка рассказала свою историю: «Заламывали руки, очень сильно хватали за шею. Когда ты весишь 50, а тебя два омоновца по 100 кг заламывают — это больно».
  • Тимуру в Рождество взрывом петарды оторвало правую кисть, обожгло лицо, глаза, повредило кишечник и барабанную перепонку. Благодаря вам, наш дорогие читатели, теперь у мальчика есть Гомеля, которому петардой оторвало руку? Благодаря вам у него теперь бионический протез">бионический протез. С его помощью мальчик может брать предметы, играть на планшете, пользоваться телефоном, одеваться. А главное, по словам родителей, Тимур больше не комплексует.


  • В Минске неизвестные разбили автомобиль «Мисс Беларусь» и депутата Марии Василевич, а сопредседатель БХД Виталий Рымашевский сообщил о ДТП с автомобилями из колонны с государственными флагами.

О СПОРТЕ И НЕ ТОЛЬКО

  • Вчера у «Минск-Арены» прошел провластный митинг (посмотрели, сколько человек выходило на такие акции), на котором собрались спортивные чиновники и спортсмены. До этого состоялся велопробег, на котором был и помощник президента по нацбезопасности Виктор Лукашенко. Он прокомментировал ситуацию в стране: «Надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению».


  • Спортивный комментатор и телеведущий Арташес Антонян, который пять с половиной лет отработал на телеканале «Беларусь 5», рассказал о своем увольнении. «Я абсолютно счастливый человек, потому что за все годы в эфире мне никто ни разу не приходил и не говорил: „Сегодня надо сказать именно это“. Мне не стыдно за свою работу. Да и в спорте это сложно представить», — сказал Антонян в интервью нашему порталу.
  • Ну и наконец новость только про спорт, да еще и хорошая. Теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Нью-Йорке. После проигрыша в дебютном сете экс первая ракетка мира смогла перехватить инициативу, а в заключительной партии и вовсе разгромила соперницу, завершив матч двумя эйсами.

Все новости пятницы, 28 августа

Кстати, лето дарит нам на прощание теплые выходные. Наслаждайтесь, через три дня наступит осень! Берегите себя!

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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