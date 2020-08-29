Настроения айтишников, сыновья Лукашенко, митинги и ситуация на рынке недвижимости - все за вчера

Почти три недели прошло после президентских выборов. Все эти дни в стране проходят протесты. 27 августа задержали более 260 человек, часть отпустили после составления протоколов. Как прошел вчерашний день, вы узнаете из нашего онлайна и подборки ярких фото пятницы. О других важных событиях расскажем в коротком обзоре.
Первое полугодие 2020 года белорусская экономикане может записать себе в актив. Намеченные планы не были выполнены, снижается производство и внешнеторговые операции, ухудшились финансовые результаты. Некоторые признаки восстановления промышленности могут быть перечеркнуты событиями после голосования на выборах президента с долгосрочными разрушительными последствиями для всей экономики.
Еще два банка сворачивают кредитование физлиц. Держите список банков, которые приостанавливают выдачу кредитов физлицам.
В МИД Беларуси ответили украинским коллегам на заявление о поставленных на паузу контактах между странами. Ведомство сделало вывод, что руководство МИД Украины противоречит само себе и «это больно констатировать».
В Беларуси пополнился список заблокированных Мининформом сайтов — добавилось два новостных ресурса. В прошлую пятницу были заблокированы более 70 сайтов в стране.
Основатели PandaDoc, EPAM Systems и Rozum Robotics рассказали о настроениях резидентов ПВТ и собственных планах по перевозу сотрудников в другие страны.
ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ
Звезды Купаловского театра уволились после того, как высказали свою гражданскую позицию. Такие грустные события происходят накануне празднования 100-летия главного театра страны. Сегодня актеры могут попасть с родное здание только по одному, чтобы собрать свои вещи. Пообщались с актерами, а они оставили свои награды около центрального входа в здание.
В столице инициативу по отзыву депутатов поддержали избиратели из двадцати округов. Сделать то же хотят в двух районах Минской области, подключился и экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев. 27 августа депутат и председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько встречался с избирателями, которые заявили, что намерены отозвать его кандидатуру из парламента, поскольку он утратил доверие людей. Жаркая вышла встреча — выбрали самые яркие цитаты. Встретился с избирателями и еще одни депутат — у нас оказалась аудиозапись встречи с Сергеем Диком.
Члены инициативной группы Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы встретились с новым главой области Владимиром Караником. Хотя бы некоторые гродненцы услышали, что Караник думает о действиях милиции, забастовках и как желающие улучшить жизнь в стране могут сделать это законно.
Суд рассмотрел очередное административное дело по задержанным в дни протестов в Гомеле. На этот раз за участие в несанкционированных массовых мероприятиях судили 18-летнюю студентку-эколога Елизавету — ее с парнем задержали 10 августа. Девушка рассказала свою историю: «Заламывали руки, очень сильно хватали за шею. Когда ты весишь 50, а тебя два омоновца по 100 кг заламывают — это больно».
Тимуру в Рождество взрывом петарды оторвало правую кисть, обожгло лицо, глаза, повредило кишечник и барабанную перепонку. Благодаря вам, наш дорогие читатели, теперь у мальчика есть Гомеля, которому петардой оторвало руку? Благодаря вам у него теперь бионический протез">бионический протез. С его помощью мальчик может брать предметы, играть на планшете, пользоваться телефоном, одеваться. А главное, по словам родителей, Тимур больше не комплексует.
В Минске неизвестные разбили автомобиль «Мисс Беларусь» и депутата Марии Василевич, а сопредседатель БХД Виталий Рымашевскийсообщил о ДТП с автомобилями из колонны с государственными флагами.
О СПОРТЕ И НЕ ТОЛЬКО
Вчера у «Минск-Арены» прошел провластный митинг (посмотрели, сколько человек выходило на такие акции), на котором собрались спортивные чиновники и спортсмены. До этого состоялся велопробег, на котором был и помощник президента по нацбезопасности Виктор Лукашенко. Он прокомментировал ситуацию в стране: «Надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению».
Спортивный комментатор и телеведущий Арташес Антонян, который пять с половиной лет отработал на телеканале «Беларусь 5», рассказал о своем увольнении. «Я абсолютно счастливый человек, потому что за все годы в эфире мне никто ни разу не приходил и не говорил: „Сегодня надо сказать именно это“. Мне не стыдно за свою работу. Да и в спорте это сложно представить», — сказал Антонян в интервью нашему порталу.
Ну и наконец новость только про спорт, да еще и хорошая. Теннисистка Виктория Азаренковышла в финал турнира в Нью-Йорке. После проигрыша в дебютном сете экс первая ракетка мира смогла перехватить инициативу, а в заключительной партии и вовсе разгромила соперницу, завершив матч двумя эйсами.