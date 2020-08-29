ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Съемочную группу немецкого телеканала ARD лишили аккредитации и депортируют из Беларуси

29.08.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Задержанные накануне в Минске журналисты съемочной группы немецкого телеканала ARD лишены аккредитации. Российские ее представители будут депортированы из Беларуси. На белорусского представителя составлен протокол за якобы участие в массовой акции.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Илья Кузнецов, а также граждане России Сергей Сергеев и Михаил Фомин (все трое были аккредитованы в МИД Беларуси, как журналисты телеканала ARD) были задержаны в Минске накануне. Ночь журналисты провели в РУВД, их отпустили только утром.

— Составили протокол по ст. 23.34 — активное участие в массовой акции и лишили аккредитации «в целях обеспечения информационной безопасности страны», — рассказал TUT.BY Илья Кузнецов.

По словам Ильи, его российских коллег депортируют из Беларуси с запретом возвращаться в страну в течение пяти лет.

Российских журналистов забрал представитель российского посольства. Когда состоится суд над Ильей Кузнецовым, пока не известно.

Напомним, накануне стало известно, что из Беларуси депортирован также с запретом въезда на пять лет известный шведский фотокорреспондент, победитель World Press Photo Пол Хансон.

Хансона задержали 27 августа. В тот день в Минске было задержано более 50-ти журналистов, в том числе и корреспонденты TUT.BY. Белорусская ассоциация журналистов обратилась к главе Следственного комитета с требованием возбудить уголовное дело за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские ее представители будут депортированы из Беларуси. На белорусского представителя составлен протокол за якобы участие в массовой акции.
 
Новости дня
Новости общества
 
«19 по паспорту, по уму - шестилетка». Как мама, которая воспитывает троих инвалидов, попросила государство о помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика