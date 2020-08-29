ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Черной пантеры больше нет: актер Чедвик Боузман умер от рака в 43 года

29.08.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Исполнитель роли Черной Пантеры в блокбастерах Marvel актер Чедвик Боузман скончался на 44-м году жизни у себя дома в Лос-Анджелесе.

Врачи диагностировали у актера рак толстой кишки в 2016 году, однако широкой общественности не было известно о борьбе с болезнью.

© Photo : Marvel Studios Inc. (2018)
Кадр из фильма "Черная пантера"

Известие о трагедии опубликовано на страницах Боузмана в Twitter и Instagram.

"С огромной печалью мы подтверждаем смерть Чедвика Боузмана. В 2016 году Чедвику диагностировали рак толстой кишки третьей степени, и он сражался с ним последние четыре года, пока он не перешел в четвертую стадию", говорится в сообщении.

В промежутках между операциями и химиотерапией Боузман продолжал сниматься в фильмах. Многие коллеги и поклонники актера сообщили, что не догадывались о его болезни.

Актер ушел из жизни в окружении семьи.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполнитель роли Черной пантеры скрывал свою болезнь от общественности, хотя диагноз врачи поставили еще 4 года назад, он продолжал сниматься в кино в перерывах...
 
Новости дня
Новости общества
 
Съемочную группу немецкого телеканала ARD лишили аккредитации и депортируют из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика