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Черной пантеры больше нет: актер Чедвик Боузман умер от рака в 43 года
29.08.2020 11:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Исполнитель роли Черной Пантеры в блокбастерах Marvel актер Чедвик Боузман скончался на 44-м году жизни у себя дома в Лос-Анджелесе.
Врачи диагностировали у актера рак толстой кишки в 2016 году, однако широкой общественности не было известно о борьбе с болезнью.
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Кадр из фильма "Черная пантера"
Известие о трагедии опубликовано на страницах Боузмана в Twitter и Instagram.
"С огромной печалью мы подтверждаем смерть Чедвика Боузмана. В 2016 году Чедвику диагностировали рак толстой кишки третьей степени, и он сражался с ним последние четыре года, пока он не перешел в четвертую стадию", говорится в сообщении.
В промежутках между операциями и химиотерапией Боузман продолжал сниматься в фильмах. Многие коллеги и поклонники актера сообщили, что не догадывались о его болезни.
Актер ушел из жизни в окружении семьи.
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Исполнитель роли Черной пантеры скрывал свою болезнь от общественности, хотя диагноз врачи поставили еще 4 года назад, он продолжал сниматься в кино в перерывах...
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