Черной пантеры больше нет: актер Чедвик Боузман умер от рака в 43 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг ― Sputnik. Исполнитель роли Черной Пантеры в блокбастерах Marvel актер Чедвик Боузман скончался на 44-м году жизни у себя дома в Лос-Анджелесе.

Врачи диагностировали у актера рак толстой кишки в 2016 году, однако широкой общественности не было известно о борьбе с болезнью.

Marvel Studios Inc. (2018) © Photo : Кадр из фильма "Черная пантера"

Известие о трагедии опубликовано на страницах Боузмана в Twitter и Instagram.

"С огромной печалью мы подтверждаем смерть Чедвика Боузмана. В 2016 году Чедвику диагностировали рак толстой кишки третьей степени, и он сражался с ним последние четыре года, пока он не перешел в четвертую стадию", говорится в сообщении.

В промежутках между операциями и химиотерапией Боузман продолжал сниматься в фильмах. Многие коллеги и поклонники актера сообщили, что не догадывались о его болезни.

Актер ушел из жизни в окружении семьи.