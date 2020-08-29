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БТ: Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за давления на депутатский корпус

30.08.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатский корпус, сообщили в вечернем эфире «Беларусь 1».

— Установлено, что указание по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия. Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они ни находились, — заявил в эфире телеканала оперативный сотрудник, который сидел к камере спиной, имя его не указано.

В эфире также заявили, что «сильнейшее давление на депутатский корпус осуществляется зарубежными центрами из Польши и Чехии через отдельных членов так называемого координационного совета, а также через ряд телеграм-каналов».

«С одной стороны, развивается кампания по отзыву депутатов, с другой — депутатов призывают отказаться от своих полномочий под угрозой расправы над ними, их детьми, родными и близкими», — сказала ведущая новостей.

В Минске инициативу по отзыву депутатов Палаты представителей белорусского парламента поддержали избиратели из двадцати округов. Присоединяются и некоторые регионы.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В эфире заявили, что «сильнейшее давление на депутатский корпус осуществляется зарубежными центрами из Польши и Чехии через отдельных членов так называемого...
 
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