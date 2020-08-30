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На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

30.08.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На воскресенье из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Днем 30 августа (воскресенье) по южной половине республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32ºC», — предупредили синоптики.

Ранее синоптики сообщали, что в воскресенье ночью ожидается +11…17°С, днем от умеренно теплых +19°С на севере страны до по-летнему жарких +32°С на юге. Кое-где пройдут дожди и прогремят грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый.

В последний день календарного лета, в понедельник, 31 августа, все еще будет очень тепло: ночью до 20 °C, днем по стране температура будет подниматься 26 °C на севере и +32°С на юге. Местами по стране пройдут короткие летние дожди, кое-где с грозами.

 
 
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Днем 30 августа по южной половине республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32ºC.
 
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