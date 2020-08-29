Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. После задержания соучредителя онлайн-журнала KYKY Александра Василевича директор, главный редактор и часть редакции временно выехали из страны. "Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью", — сообщили журналисты в своем телеграм-канале.

"Мы уверены, что вернемся. Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы. Мы любим ходить с вами на одни и те же мирные акции. Мы испытываем гордость, когда пишем про ваши нереально смешные плакаты, про ваше бесстрашие перед силовиками, про то, как вас много и как вы совершили феноменальную перемену гражданского сознания в стране", — говорится в сообщении.

Директор рекламного агентства Vondel/Hepta и соучредитель KYKY Александр Василевич был задержан 27 августа. В тот день в офисе агентства сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля провели обыск.

В офис диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет супруга Василевича Надежда Зеленкова, тоже приехали для обыска сотрудники ДФР. Одновременно двое сотрудников в штатском пришли к матери Зеленковой "для беседы". Обыск был также проведен дома у директора журнала Саши Романовой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После задержания соучредителя часть редакции онлайн-журнала KYKY временно покинула страну Минск, 29 августа. После задержания соучредителя онлайн-журнала KYKY Александра Василевича директор, главный редактор и часть редакции временно выехали из страны. "Мы...

БелаПАН.