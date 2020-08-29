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После задержания соучредителя часть редакции онлайн-журнала KYKY временно покинула страну

30.08.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. После задержания соучредителя онлайн-журнала KYKY Александра Василевича директор, главный редактор и часть редакции временно выехали из страны. "Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью", — сообщили журналисты в своем телеграм-канале.

"Мы уверены, что вернемся. Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы. Мы любим ходить с вами на одни и те же мирные акции. Мы испытываем гордость, когда пишем про ваши нереально смешные плакаты, про ваше бесстрашие перед силовиками, про то, как вас много и как вы совершили феноменальную перемену гражданского сознания в стране", — говорится в сообщении.

Директор рекламного агентства Vondel/Hepta и соучредитель KYKY Александр Василевич был задержан 27 августа. В тот день в офисе агентства сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля провели обыск.

В офис диджитал-агентства Red Graphic, которым владеет супруга Василевича Надежда Зеленкова, тоже приехали для обыска сотрудники ДФР. Одновременно двое сотрудников в штатском пришли к матери Зеленковой "для беседы". Обыск был также проведен дома у директора журнала Саши Романовой.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 августа. После задержания соучредителя онлайн-журнала KYKY Александра Василевича директор, главный редактор и часть редакции временно выехали из страны. "Мы...
 
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