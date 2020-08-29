Главный редактор и часть сотрудников kyky.org выехали из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Главный редактор kyky.org Анастасия Рогатко уехала из Беларуси. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.



Фото: facebook.com/nastya.rogatko

Анастасия также сообщила, что часть сотрудников редакции kyky.org уехала из страны. Куда уехали журналисты, не сообщается.

«Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью. Мы уверены, что вернемся. Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы», — сказано в телеграм-канале издания. Страну покинула и директор kyky.org Саша Романова, ранее с ней связывались сотрудники ДФР.

Напомним, два дня назад задержали бизнесмена Александра Василевича, который владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь. По словам его жены, Василевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.