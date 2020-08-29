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Главный редактор и часть сотрудников kyky.org выехали из Беларуси
30.08.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный редактор kyky.org Анастасия Рогатко уехала из Беларуси. Об этом она
Анастасия также сообщила, что часть сотрудников редакции kyky.org уехала из страны. Куда уехали журналисты, не сообщается.
«Мы сделали это, чтобы сохранить издание и команду физически и морально. Иначе мы не смогли бы дальше работать с такой интенсивностью. Мы уверены, что вернемся. Жить в эмиграции вообще не входит в наши планы», —
Напомним, два дня назад
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Анастасия также сообщила, что часть сотрудников редакции kyky.org уехала из страны. Куда уехали журналисты, не сообщается.
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