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По данным МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 29 августа в Беларуси задержано 29 человек
30.08.2020 13:21 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. 29 августа в Беларуси зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба МВД.
По информации ведомства, "мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия прошли в Минске, а также Витебской, Гомельской и Минской областях".
"Протестные акции отмечались на территории 24 населенных пунктов страны. Так, в Минске с 14.45 до 14.55 по городским улицам проехали около 200 мотоциклистов, а с 17.10 до 19.30 — примерно 100 велосипедистов. С 15:40 на площади Победы начался так называемый гранд-парад женских миротворческих сил, который завершился в 20.00 после неоднократных предупреждений сотрудников милиции. Участие в данном мероприятии приняли около четырех тысяч человек", — сообщает МВД.
"Всего по республике в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек", — сообщает милицейское ведомство.
Во время прошедшего 29 августа в Минске женского марша солидарности было задержано минимум 11 человек, сообщил ранее лишенный регистрации правозащитный центр "Весна". По информации правозащитников задержаны: Алексей Орлов, Игорь Таболич, Сергей Саникович, Иван Трофимчик, Вадим Перегуд, Александр Шалыгин, Александр Миронченко, Дмитрий Жибуль, Глеб Волошко. Также с применением силы были задержаны ОМОНом супруги Александр и Наталья Раентовы, которых омоновцы вытащили из троллейбуса № 29.
Также в ходе акции были задержаны корреспондент "Радыё Свабода" Алесь Пилецкий и видеоператор Андрей Рабчик, корреспондент телеканала "Белсат" Дмитрий Мицкевич. Их отвезли в Октябрьское РУВД, а позже освободили.
В женском марше солидарности в Минске, по оценке правозащитников, приняло участие около 10 тысяч человек.
БелаПАН.
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По данным МВД, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 29 августа в Беларуси задержано 29 человек
Минск, 30 августа. 29 августа в Беларуси зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба МВД....
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