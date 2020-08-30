МВД подсчитало участниц женского марша и рассказало, сколько человек было задержано

Источник материала: Tut.by

МВД в субботу, 29 августа насчитало «42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8500 человек», говорится на сайте ведомства .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В женском марше солидарности, по подсчетам МВД, приняли участие около четырех тысяч человек.

Всего в стране «в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях», до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек, сообщает МВД.

По оценке правозащитников, в женском марше приняло участие около 10 тысяч человек, пишет БелаПАН . По иформации лишенного регистрации центра «Вясна», задержаны: Алексей Орлов, Игорь Таболич, Сергей Саникович, Иван Трофимчик, Вадим Перегуд, Александр Шалыгин, Александр Миронченко, Дмитрий Жибуль, Глеб Волошко.

Также с применением силы были задержаны ОМОНом супруги Александр и Наталья Раентовы, которых вытащили из троллейбуса № 29.

Кроме того в ходе акции были задержаны корреспондент «Радыё Свабода» Алесь Пилецкий и видеооператор Андрей Рабчик, а также корреспондент телеканала «Белсат» Дмитрий Мицкевич. Их отвезли в Октябрьское РУВД, а позже освободили.