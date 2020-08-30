|
МВД подсчитало участниц женского марша и рассказало, сколько человек было задержано
30.08.2020 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД в субботу, 29 августа насчитало «42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8500 человек»,
В женском марше солидарности, по подсчетам МВД, приняли участие около четырех тысяч человек.
Всего в стране «в результате проведенных разбирательств органами внутренних дел задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях», до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 29 человек, сообщает МВД.
По оценке правозащитников, в женском марше приняло участие около 10 тысяч человек, пишет
Также с применением силы были задержаны ОМОНом супруги Александр и Наталья Раентовы, которых вытащили из троллейбуса № 29.
Кроме того в ходе акции были задержаны корреспондент «Радыё Свабода» Алесь Пилецкий и видеооператор Андрей Рабчик, а также корреспондент телеканала «Белсат» Дмитрий Мицкевич. Их отвезли в Октябрьское РУВД, а позже освободили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД в субботу, 29 августа насчитало «42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8500 человек», говорится на сайте ведомства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)