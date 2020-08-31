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Начальник НИИ ВС: Для защиты от деструктивного воздействия на население эффективны радио и листовки образца ВОВ

31.08.2020 07:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В событиях, происходящих сейчас в Беларуси, прослеживаются признаки гибридной войны, заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1» начальник Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Беларуси Виктор Тумар.


Виктор Тумар. Фото: пресс-служба Министерства обороны

Для победы в информационной войне с современных реалиях необходимо захватить сознание людей посредством телевидения и интернета, считает Тумар.

— Порядка 95% людей, возраст которых до 30 лет, они пользуются этим интернетом, и они, как говорится, являются «топливом революции, — сказал он.

Руководитель НИИ заявил, что в Беларуси прослеживаются признаки гибридной войны.

— Мы видим, что у нас в настоящий момент идет информационное воздействие деструктивное на население. Сознание населения повернуто в сторону противодействия властям, хотя они забывают, что наши власти, те люди, которые служат в силовых структурах и госорганах, они тоже граждане Республики Беларуси и тоже желают добра, — считает Тумар.

По мнению руководителя НИИ, люди не понимают, что ими управляют.

— Когда захватили сознание граждан посредством телеграм-каналов, в которых освещалась негативная информация против силовиков, против госслужащих, против журналистов, не говоря о том, что необходимо сделать, чтобы этот негатив убрать, после этого они включили определенное управляющее воздействие, — заявил военный.

Он провел аналогии между акциями протестов в Беларуси с революциями в Египте.

— А после того, как перешли к этапу мирных протестов, мы увидели девушек с цветами, которые выходят на улицы. И опять же — данный прием впервые был применен на Кубе в 2003 году, потом повторялся в других странах, например, в Венесуэле (на самом деле нет — девушки с цветами появились впервые в США в ходе демонстраций против войны во Вьетнаме — прим. TUT.BY), — заявил Тумар.

Он также вспомнил возложение цветов послами Евросоюза на месте гибели участника протеста Александра Тарайковского.

— Точно такой же ход использовался в Украине, на Евромайдане при раздаче пирожков. Нашими людьми стало легко управлять, — заявил он.

По мнению Тумара, действиями в Беларуси управляют профессионалы, «поэтому они и незаметны», а люди заблуждаются, считая, что самостоятельно выходят на мирные протесты.

Глава научно-исследовательского института Вооруженных сил считает, что для защиты от деструктивного воздействия на население в интернет эффективны FM-радио и листовки образца Великой Отечественной войны.

— До сих пор меня впечатляют те плакаты, те призывы, которые были созданы во время Великой Отечественной войны. Вы посмотрите, какое впечатление они производят, мы не должны от этого отказываться.

 
 
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- Мы видим, что у нас в настоящий момент идет информационное воздействие деструктивное на население. Сознание населения повернуто в сторону противодействия...
 
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