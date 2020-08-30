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Несколько тысяч брестчан прошли по городу почти 12 километров

31.08.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 августа в Бресте несколько тысяч сторонников перемен прошли маршем по улицам города


Люди начали собираться около 14.30 у турникетов перекрытой силовиками площади Ленина. Толпа демонстрантов стояла возле оцепления на улице Пушкинской и скандировала «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам», «Дай дорогу!».


Около 15.00 люди развернулись и пошли колонной по улицам города. Демонстранты вышли с улицы Пушкинской на Советскую и дошли до проспекта Машерова. По мере шествия к колонне присоединялись новые участники.



По проспекту колонна дошла до перекрестка с улицей Ленина, а затем развернулась, вышла на дорогу и двинулась в сторону Кобринского моста.



Несколько тысяч брестчан гуляли по маршруту: проспект Машерова — улица Московская — Пионерская — Пушкинская — бульвар Космонавтов — проспект Машерова — улица Ленина. В общей сложности колонна за несколько часов прошла около 12 километров.




По улице Ленина демонстранты шли к одноименной площади, но она все еще была перегорожена. За турникетами стояли сотрудники милиции и ОМОНа. Также подъехал спецтранспорт. Предположительно, это был водомет.


Протестующие остановились примерно в 30 метрах от оцепления и не подходили. Они пели песни, танцевали, хлопали в ладоши и скандировали лозунги. Несколько женщин сели на асфальт перед оцеплением.


Около 19.00 люди развернулись и разошлись по улицам Ленина и Гоголя. В шествии приняло участие около пяти тысяч человек, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитника Романа Кисляка.



 
Теги: Брест
 
 
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В шествии приняло участие около 5 тысяч человек, сообщает БелаПАН со ссылкой на правозащитника Романа Кисляка.
 
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