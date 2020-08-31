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Хорошее начало осени. Погода в Витебске на неделе
31.08.2020 08:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первая неделя сентября будет теплой, но к выходным в предварительном
В понедельник — последний день лета. И он будет дождливым и с грозой. На термометре — до +25 градусов.
Во вторник, 1 сентября, — вполне комфортная погода для школьных линеек: до +19 градусов, без дождя.
Погожими будут также среда и четверг: до 23 градусов со знаком плюс, без осадков. Но ветрено.
В пятницу, по предварительному прогнозу, целый день дождь, до +20 градусов.
Хорошей вам недели, друзья!
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Первая неделя сентября будет теплой, но к выходным в предварительном прогнозе синоптиков - дожди.
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