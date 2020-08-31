Хорошее начало осени. Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Первая неделя сентября будет теплой, но к выходным в предварительном прогнозе синоптиков — дожди.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник — последний день лета. И он будет дождливым и с грозой. На термометре — до +25 градусов.

Во вторник, 1 сентября, — вполне комфортная погода для школьных линеек: до +19 градусов, без дождя.

Погожими будут также среда и четверг: до 23 градусов со знаком плюс, без осадков. Но ветрено.

В пятницу, по предварительному прогнозу, целый день дождь, до +20 градусов.

Хорошей вам недели, друзья!

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