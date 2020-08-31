Начало сентября в Бресте будет теплым, но дождливым

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет в меру теплой, но дождливой, сообщает pogoda.by .





В понедельник будет переменная облачность. Вечером возможен дождь. Воздух прогреется до +24°С.

Во вторник ожидается сплошная облачность и кратковременные дожди. Днем столбик термометра поднимется только до +17°С.

В среду будет облачно с прояснениями и кратковременными дождями. Утром ждите грозу. Воздух прогреется до +22°С.

Вторая половина недели пройдет без осадков. В четверг будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +19°С.

В пятницу будет ясно и до +21°С.

Хорошей недели, друзья!

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