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Начало сентября в Бресте будет теплым, но дождливым
31.08.2020 08:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Бресте будет в меру теплой, но дождливой, сообщает
В понедельник будет переменная облачность. Вечером возможен дождь. Воздух прогреется до +24°С.
Во вторник ожидается сплошная облачность и кратковременные дожди. Днем столбик термометра поднимется только до +17°С.
В среду будет облачно с прояснениями и кратковременными дождями. Утром ждите грозу. Воздух прогреется до +22°С.
Вторая половина недели пройдет без осадков. В четверг будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +19°С.
В пятницу будет ясно и до +21°С.
Хорошей недели, друзья!
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Во вторник будет всего +17°С.
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