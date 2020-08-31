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В Минской области бушевала непогода: шифер срывало с крыш, падали деревья, выпал крупный град
31.08.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во многих районах Минской области 30 августа разбушевалась непогода. Читатели присылают фотографии разгула стихии, в МЧС
Грозовой фронт с порывами ветра до 18 метров в секунду бушевал на территории Дзержинского, Минского, Пуховичского и Червенского районов. Были повреждены кровли 16 жилых домов. В 31 населенном пункте было нарушено электроснабжение, отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.
Зафиксированы 72 случая падения деревьев на проезжие части и дворы, в результате которых поврежден один автомобиль.
Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.
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Грозовой фронт с порывами ветра до 18 метров в секунду бушевал на территории Дзержинского, Минского, Пуховичского и Червенского районов.
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