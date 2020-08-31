В Минской области бушевала непогода: шифер срывало с крыш, падали деревья, выпал крупный град

Источник материала: Tut.by

Во многих районах Минской области 30 августа разбушевалась непогода. Читатели присылают фотографии разгула стихии, в МЧС рассказали о последствиях.



Фаниполь. Фото: Валерий Кондратенко

Грозовой фронт с порывами ветра до 18 метров в секунду бушевал на территории Дзержинского, Минского, Пуховичского и Червенского районов. Были повреждены кровли 16 жилых домов. В 31 населенном пункте было нарушено электроснабжение, отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.

Зафиксированы 72 случая падения деревьев на проезжие части и дворы, в результате которых поврежден один автомобиль.









Деревня Голоцк, Пуховичский район Фото: Денис Хмелев

Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.