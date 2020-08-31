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Лето остается. Погода в Гомеле на неделе
31.08.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Календарное лето — всё. А за окнами гомельчан настоящий июль. В ближайшие дни все еще будет солнечно и жарко,
Итак, в понедельник +32°C и ясно.
Во вторник — прохладнее, до +27°C, на небе ни облачка.
В среду — снова жара в +30°C.
В четверг и пятницу +28°C и без осадков.
Хорошей недели, друзья!
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В ближайшие дни в Гомеле все еще будет солнечно и жарко.
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