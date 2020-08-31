Лето остается. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Календарное лето — всё. А за окнами гомельчан настоящий июль. В ближайшие дни все еще будет солнечно и жарко, обещает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Итак, в понедельник +32°C и ясно.

Во вторник — прохладнее, до +27°C, на небе ни облачка.

В среду — снова жара в +30°C.

В четверг и пятницу +28°C и без осадков.

Хорошей недели, друзья!

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