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Лето продолжается! Погода в Могилеве на неделю
31.08.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лето продолжается! Да, мы знаем, что на календаре уже завтра — осень, но прогноз погоды с этим не согласен. На неделе в Могилеве — жара и солнце. Но и дожди тоже будут. По
Сегодня, 31 августа, будет солнечно и очень жарко — прогнозируют до +29 °С.
Во вторник, 1 сентября, станет заметно прохладнее — +15…+21°С, — но тоже будет солнечно.
В среду с утра зарядят дожди, усилится ветер, который будет налетать порывами. Но станет еще теплее: днем ожидается до +26 °С.
А вот весь четверг, 3 сентября, будет солнечно. На термометре — до +25 °С.
В пятницу утром и днем возможны кратковременные дожди. Температура воздуха будет колебаться в районе +16…+23 °С.
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Ну и жара будет сегодня, 31 августа. В первые дни сентября погода тоже будет все еще летней.
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