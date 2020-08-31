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Лето продолжается! Погода в Могилеве на неделю

31.08.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лето продолжается! Да, мы знаем, что на календаре уже завтра — осень, но прогноз погоды с этим не согласен. На неделе в Могилеве — жара и солнце. Но и дожди тоже будут. По предварительным данным pogoda.by, в первые выходные сентября будет так же.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, 31 августа, будет солнечно и очень жарко — прогнозируют до +29 °С.

Во вторник, 1 сентября, станет заметно прохладнее — +15…+21°С, — но тоже будет солнечно.

В среду с утра зарядят дожди, усилится ветер, который будет налетать порывами. Но станет еще теплее: днем ожидается до +26 °С.

А вот весь четверг, 3 сентября, будет солнечно. На термометре — до +25 °С.

В пятницу утром и днем возможны кратковременные дожди. Температура воздуха будет колебаться в районе +16…+23 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ну и жара будет сегодня, 31 августа. В первые дни сентября погода тоже будет все еще летней.
 
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