Дожди и грозы. Погода в Гродно в первую осеннюю неделю

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Гродно будет в меру теплой, но дождливой, сообщает pogoda.by .





В понедельник будет переменная облачность. Днем дождь и гроза. Воздух прогреется до +18…20°С.

Во вторник будет холодно, вечером пойдет дождь. Днем столбик термометра поднимется максимум до +18°С, вечером будет и вовсе +13°С.

В среду целый день будет лить дождь. Ночью и утром ждите грозу. Воздух прогреется до +21°С.

Вторая половина недели пройдет без осадков. В четверг будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +20°С.

В пятницу будет ясно и до +21°С.

Хорошей недели, друзья!

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