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Дожди и грозы. Погода в Гродно в первую осеннюю неделю
31.08.2020 09:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новая рабочая неделя в Гродно будет в меру теплой, но дождливой, сообщает
В понедельник будет переменная облачность. Днем дождь и гроза. Воздух прогреется до +18…20°С.
Во вторник будет холодно, вечером пойдет дождь. Днем столбик термометра поднимется максимум до +18°С, вечером будет и вовсе +13°С.
В среду целый день будет лить дождь. Ночью и утром ждите грозу. Воздух прогреется до +21°С.
Вторая половина недели пройдет без осадков. В четверг будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +20°С.
В пятницу будет ясно и до +21°С.
Хорошей недели, друзья!
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Новая рабочая неделя в Гродно будет в меру теплой, но дождливой.
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