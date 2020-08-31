В 9.00 у школ. В Гомеле и области линейки 1 сентября не отменяли

Источник материала: Tut.by

В Гомельской области школьные линейки не отменяли, сообщили TUT.BY в главном управлении образования региона.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В отличие от Минска и Гродно, где торжественные линейки в связи с эпидемиологической ситуацией планируют провести только для первоклашек, в Гомеле и области линейки состоятся во всех 528 школах без исключения. Начало — в 9.00.

Всего в этом году на Гомельщине в школы пойдут более 155 тысяч учеников.

В управлении образования также рассказали, что к новому учебному году в области открылось 3 новых детских сада, а завтра откроют две школы — одну после реконструкции в агрогородке Литвиновичи Кормянского района, а вторую, новую, — в облцентре, на пересечении улиц Чечерской и Брянской.