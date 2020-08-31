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В 9.00 у школ. В Гомеле и области линейки 1 сентября не отменяли
31.08.2020 12:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельской области школьные линейки не отменяли, сообщили TUT.BY в главном управлении образования региона.
В отличие от Минска и Гродно, где торжественные линейки в связи с эпидемиологической ситуацией планируют
Всего в этом году на Гомельщине в школы пойдут более 155 тысяч учеников.
В управлении образования также рассказали, что к новому учебному году в области открылось 3 новых детских сада, а завтра откроют две школы — одну после реконструкции в агрогородке Литвиновичи Кормянского района, а вторую, новую, — в облцентре, на пересечении улиц Чечерской и Брянской.
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В Гомеле и области линейки пройдут во всех 528 школах.
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