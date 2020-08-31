Что происходит в стране 31 августа. Онлайн

Источник материала: Tut.by

В понедельник 30 августа, 23-й день после выборов, в стране продолжаются акции солидарности. Вчера, напомним, десятки тысяч человек собрались у Дворца независимости, а на городские улицы выехала военная техника. Что будет сегодня, расскажем в нашей трансляции.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Портал TUT.BY следит за тем, что происходит в стране 30 августа. Читайте наш онлайн, чтобы быть в курсе событий.