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Что происходит в стране 31 августа. Онлайн

31.08.2020 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник 30 августа, 23-й день после выборов, в стране продолжаются акции солидарности. Вчера, напомним, десятки тысяч человек собрались у Дворца независимости, а на городские улицы выехала военная техника. Что будет сегодня, расскажем в нашей трансляции.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Портал TUT.BY следит за тем, что происходит в стране 30 августа. Читайте наш онлайн, чтобы быть в курсе событий.

 
 
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