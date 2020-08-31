Уволена ректор БГУКИ Алина Корбут

Ректора Белорусского государственного университета культуры Алину Корбут сняли с должности. Студенты протестуют.

Об этом сообщает TUT.BY информацию в университете подтвердили.

В приемной университета сообщили, что сегодня у руководителя последний рабочий день. Корбут возглавляла ВУЗ с декабря 2017-го.

На сайте БГУКИ написано, что в 1993 году Алина Корбут с отличием окончила Минский институт культуры. Прошла подготовку в аспирантуре Белорусского государственного университета культуры, в 1997 году защитила кандидатскую диссертацию. Она кандидат педагогических наук. В 2000 году окончила Республиканский институт высшей школы при БГУ (специальность «Психолог. Преподаватель психологии»).

Н фоне протестов против фальсификации на выборах и насилия над протестующими в Беларуси происходят увольнения тех, кто не согласен с идеологией президента.

Так, директора Национального академического театра Я.Купалы Павел Латушко уволили по решению премьер-министра и министерства культуры Беларуси. Вместе с ним 80 актеров театра написали заявление об уходе.

27 августа стало известно, что с одним из лучших медиков Беларуси Александром Мрочеком расторгли контракт по инициативе Минздрава. По словам кардиолога, причиной увольнения могло стать высказывание против насилия на акциях, опубликованное в газете «СБ. Беларусь сегодня». Хотя официально о причине увольнения ничего не сказано.

Мрочек подтвердил, что его сотрудники выходили на акции протеста. По его мнению, если причиной является это, то в ближайшие дни можно ожидать настоящего «звездопада» лучших ученых, которые сидели в креслах руководителей.