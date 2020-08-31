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Уволена ректор БГУКИ Алина Корбут
31.08.2020 15:25 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Ректора Белорусского государственного университета культуры Алину Корбут сняли с должности. Студенты протестуют.
Об этом сообщает
В приемной университета сообщили, что сегодня у руководителя последний рабочий день. Корбут возглавляла ВУЗ с декабря 2017-го.
На
Н фоне протестов против фальсификации на выборах и насилия над протестующими в Беларуси происходят увольнения тех, кто не согласен с идеологией президента.
Так, директора Национального академического театра Я.Купалы Павел Латушко
27 августа стало известно, что с одним из лучших медиков Беларуси Александром Мрочеком
Мрочек подтвердил, что его сотрудники выходили на акции протеста. По его мнению, если причиной является это, то в ближайшие дни можно ожидать настоящего «звездопада» лучших ученых, которые сидели в креслах руководителей.
Ранее ректор Академии управления при президенте Беларуси Геннадий Пальчик был
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Ректора Белорусского государственного университета культуры Алину Корбут сняли с должности. Студенты протестуют.
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