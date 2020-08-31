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Митрополита Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь. Погранкомитет: «Без комментариев»

31.08.2020 15:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Митрополита Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь пограничники. Такая информация появилась у «Радыё Свабода».


Фото: catholic.by

Митрополит Тадеуш Кондрусевич сообщил изданию, что находится на переходе в Кузнице Белостокской и его «не пустили» в страну. Известно, что Тадеуш Кондрусевич — гражданин Беларуси.

Пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько подтвердил TUT.BY эту информацию.

— Да, Тадеуш Кондрусевич сейчас находится на границе. Почему его не пропускают, никто нам не комментирует пока. Он возвращается из Польши, неделю там находился, потому что у него были там богослужения.

TUT.BY обратился с вопросом по ситуации с главой католической церкви в Беларуси в Госпогранкомитет:

— Без комментариев, — ответил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.

TUT.BY следит за развитием событий.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, 27 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минский и Могилевский, сделал заявление по поводу инцидента 26 августа в костеле Святого Симона и Святой Елены в Минске, когда силовики заблокировали в храме часть демонстрантов и прихожан.

— Находясь за границей, я с большой болью воспринял скудную информацию о блокаде 26 августа входа и выхода из Красного костела в Минске вооруженным ОМОНом… Выражаю решительный протест против незаконных действий правоохранительных органов, которые по своему назначению призваны защищать основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать их реализации, гарантированной законодательством Республики Беларусь… Эти и подобные действия сотрудников правоохранительных органов не способствуют ослаблению напряженности ради мира и согласия в белорусском обществе в то время, когда католическая церковь призывает к примирению и диалогу для разрешения беспрецедентного социально-политического конфликта в нашей стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Митрополит Тадеуш Кондрусевич сообщил, что находится на переходе в Кузнице Белостокской и его «не пустили» в страну. Известно, что Тадеуш Кондрусевич - гражданин...
 
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