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Митрополита Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь. Погранкомитет: «Без комментариев»
31.08.2020 15:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Митрополита Тадеуша Кондрусевича не пускают в Беларусь пограничники. Такая информация появилась у
Митрополит Тадеуш Кондрусевич сообщил изданию, что находится на переходе в Кузнице Белостокской и его «не пустили» в страну. Известно, что Тадеуш Кондрусевич — гражданин Беларуси.
Пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько подтвердил TUT.BY эту информацию.
— Да, Тадеуш Кондрусевич сейчас находится на границе. Почему его не пропускают, никто нам не комментирует пока. Он возвращается из Польши, неделю там находился, потому что у него были там богослужения.
TUT.BY обратился с вопросом по ситуации с главой католической церкви в Беларуси в Госпогранкомитет:
— Без комментариев, — ответил пресс-секретарь Госпогранкомитета Антон Бычковский.
TUT.BY следит за развитием событий.
Напомним, 27 августа архиепископ Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минский и Могилевский,
— Находясь за границей, я с большой болью воспринял скудную информацию о блокаде 26 августа входа и выхода из Красного костела в Минске вооруженным ОМОНом… Выражаю решительный протест против незаконных действий правоохранительных органов, которые по своему назначению призваны защищать основные права граждан, в том числе и право на свободу вероисповедания, а не препятствовать их реализации, гарантированной законодательством Республики Беларусь… Эти и подобные действия сотрудников правоохранительных органов не способствуют ослаблению напряженности ради мира и согласия в белорусском обществе в то время, когда католическая церковь призывает к примирению и диалогу для разрешения беспрецедентного социально-политического конфликта в нашей стране.
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Митрополит Тадеуш Кондрусевич сообщил, что находится на переходе в Кузнице Белостокской и его «не пустили» в страну. Известно, что Тадеуш Кондрусевич - гражданин...
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