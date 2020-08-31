В Минске на улице Широкой с детской площадки пропал 8-летний мальчик

Источник материала: Tut.by

В Минске пропал 8-летний Даниил Мороз. Как сообщает пресс-служба МВД, последний раз он выходил на связь с мамой в 14.30.

Даниил Мороз находился около детской площадки по улице Широкая, 34. В 14.30 мальчик в последний раз выходил на связь с матерью. До настоящего времени он домой не вернулся: вещи и мобильный телефон принесли прохожие.





Приметы: на вид 8 лет, рост 120−125 см., худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие.

Был одет: черные шорты, синяя майка, черные кроссовки.





Если вам известно местонахождение ребенка, просьба сообщить в Советское РУВД Минска: 8 (017) 292-02-02; 8 (029) 861-62-70 или 102.