ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Осудили преподавателя БГУ, которая координировала стачком университета. Ей и ее мужу дали по 15 суток ареста

31.08.2020 20:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

31 августа суд Ивановского района Брестской области рассмотрел дело Светланы Волчек — преподавательницы БГУ, которая участвовала в создании стачечного комитета в университете. Ей дали 15 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии, ее мужу Михаилу — столько же.


19 августа студенты и преподаватели собирали подписи под петицией в адрес ректора БГУ Андря Короля. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Светлану Волчек и ее мужа Михаила задержали вечером 28 августа в деревне Застружье Ивановского района — в собственном частном доме, где они делали ремонт. Об этом сообщал БелаПАН со ссылкой на сестру Михаила Волчека Ольгу.

По словам Ольги, у Светланы и Михаила «изъяли ноутбуки, телефоны, дрон и документы». Также она рассказала, что Светлане вменяется участие в несанкционированном массовом мероприятии по статье 23.34 Кодекса административных правонарушений.

Выходные семья Волчек провела в Ивановском РОВД. На рассмотрение в суд их дело передали около 16 часов 31 августа.

Обоих супругов судили по статье 23.34. Как итог — суд вынес решение дать каждому по 15 суток административного ареста, сообщила TUT.BY Ольга, сестра Михаила. Кроме этого, у них конфисковали часть техники.

27 августа Михаил Волчек сообщил БелаПАН, что накануне преподавателей БГУ, подписавших петицию с политическими требованиями к руководству вуза, начали по телефону вызывать в прокуратуру.

— Пока никто не ходил, но кого-то пугают каким-то уголовным делом. Детали не говорили по телефону. В повестке — приглашают просто на разговор, — сказал он.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Светлану Волчек и ее мужа Михаила задержали вечером 28 августа в деревне Застружье Ивановского района - в собственном частном доме, где они делали ремонт.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Жалобы были. Но не на меня - на комиссию». В Бобруйске судят наблюдателя, которую с участка забирал ОМОН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика