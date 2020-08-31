Осудили преподавателя БГУ, которая координировала стачком университета. Ей и ее мужу дали по 15 суток ареста

Источник материала: Tut.by

31 августа суд Ивановского района Брестской области рассмотрел дело Светланы Волчек — преподавательницы БГУ, которая участвовала в создании стачечного комитета в университете. Ей дали 15 суток административного ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии, ее мужу Михаилу — столько же.



19 августа студенты и преподаватели собирали подписи под петицией в адрес ректора БГУ Андря Короля. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Светлану Волчек и ее мужа Михаила задержали вечером 28 августа в деревне Застружье Ивановского района — в собственном частном доме, где они делали ремонт. Об этом сообщал БелаПАН со ссылкой на сестру Михаила Волчека Ольгу.

По словам Ольги, у Светланы и Михаила «изъяли ноутбуки, телефоны, дрон и документы». Также она рассказала, что Светлане вменяется участие в несанкционированном массовом мероприятии по статье 23.34 Кодекса административных правонарушений.

Выходные семья Волчек провела в Ивановском РОВД. На рассмотрение в суд их дело передали около 16 часов 31 августа.

Обоих супругов судили по статье 23.34. Как итог — суд вынес решение дать каждому по 15 суток административного ареста, сообщила TUT.BY Ольга, сестра Михаила. Кроме этого, у них конфисковали часть техники.

27 августа Михаил Волчек сообщил БелаПАН, что накануне преподавателей БГУ, подписавших петицию с политическими требованиями к руководству вуза, начали по телефону вызывать в прокуратуру.

— Пока никто не ходил, но кого-то пугают каким-то уголовным делом. Детали не говорили по телефону. В повестке — приглашают просто на разговор, — сказал он.