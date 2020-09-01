МВД: на воскресных акциях протеста были задержаны 173 человека

Источник материала: Tut.by

В ходе протестных акций, прошедших по Беларуси 30 августа, были задержаны 173 человека до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям. Об этом сообщило агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В ведомстве подчеркнули, что акции не были санкционированы властями. Наибольшее число участников данных массовых мероприятий зафиксировано в Минске. Протестующие собирались в нескольких точках города, сообщает агентство.

Правозащитникам известно о 131 задержанном в Минске, еще около 40 человек задержали в регионах.

В понедельник в столице и регионах шли суды над задержанными 28, 29 и 30 августа. Как сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна», самый мягкий приговор — штраф в 3 базовые, самый суровый — 47 суток административного ареста. Их получил Игорь Ладутько во Фрунзенском суде столицы ( полный список можно посмотреть на правозащитном сайте).