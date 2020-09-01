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МВД: на воскресных акциях протеста были задержаны 173 человека
01.09.2020 06:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ходе протестных акций, прошедших по Беларуси 30 августа, были задержаны 173 человека до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям. Об этом
В ведомстве подчеркнули, что акции не были санкционированы властями. Наибольшее число участников данных массовых мероприятий зафиксировано в Минске. Протестующие собирались в нескольких точках города, сообщает агентство.
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Наибольшее число участников данных массовых мероприятий зафиксировано в Минске. Протестующие собирались в нескольких точках города.
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