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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украинский политолог Андрей Золотарев: Белорусы должны научиться слушать и слышать друг друга Не потерять страну в общественном противостоянии - вот главное, о чем сегодня не перестают предупреждать эксперты и те, кто искренне за нас переживает. Белорусы...

Не потерять страну в общественном противостоянии - вот главное, о чем сегодня не перестают предупреждать эксперты и те, кто искренне за нас переживает. Белорусы должны научиться слушать и слышать друг друга. Такое мнение в интервью нашему каналу высказал украинский политолог Андрей Золотарев.