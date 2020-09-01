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Украинский политолог Андрей Золотарев: Белорусы должны научиться слушать и слышать друг друга

01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не потерять страну в общественном противостоянии - вот главное, о чем сегодня не перестают предупреждать эксперты и те, кто искренне за нас переживает. Белорусы должны научиться слушать и слышать друг друга. Такое мнение в интервью нашему каналу высказал украинский политолог Андрей Золотарев. 

Андрей Золотарев, политолог, руководитель центра "Третий сектор" (Украина): "Мы наблюдаем попытку отмайданить Лукашенко, то, что вы видели в 2013-2014 году в Украине. То есть когда меньшинство навязало свою волю большинству. Нечто подобное происходит и сейчас в Беларуси. Старую истину «разделяй и властвуй» никто не отменял, как и у нас в Украине: соседи, старые друзья, родственники, даже в одной семье люди сталкивались лбами из-за политических взглядов и предпочтений. Мой совет - белорусы должны научиться слышать и слушать друг друга. Иначе будет беда, иначе будет то, что произошло у нас в Украине, когда фактически страну разорвали, и то же самое может произойти с белорусами. И белорусы должны задать себе очень простой вопрос: "А где здесь я?" Да, зовут в Европу, и украинцев тоже звали, забывая добавить, что по пути в Европу ни украинцев, ни белорусов кормить никто не обещал". 

 
 
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Не потерять страну в общественном противостоянии - вот главное, о чем сегодня не перестают предупреждать эксперты и те, кто искренне за нас переживает. Белорусы...
 
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