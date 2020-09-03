В Минске судили телеведущего Дмитрия Кохно, которого задерживали вооруженные «люди в черном»

Источник материала: Tut.by

2 сентября в Минске были задержаны шоумены и ведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно. Причины задержания, а также что за силовые ведомства к этому причастны родным были неизвестны. 3 сентября в суде Первомайского района сначала приговорили к аресту на 10 суток Дениса Дудинского, затем начали рассматривать дело телеведущего Дмитрия Кохно. TUT.BY смог попасть на процесс, который закончился таким же решением — 10 суток.



Вот так выглядит кабинет, в котором судили Кохно. В нем поместились жена, мама и пятеро журналистов

Когда и где именно будут рассматривать дела телеведущих, на протяжении дня было неизвестно. О том, что дело Дмитрия Кохно поступило в суд Первомайского района, его беременная супруга Надежда (на фото сверху) узнала за полчаса до назначенного времени.

Дело рассматривает судья Трусевич. Дмитрий Кохно дает показания по видеосвязи, находясь в клетке. В зале суда смогли присутствовать только жена и мама, а также пятеро журналистов: больше людей кабинет уместить не смог.





В начале суда Дмитрий попросил о смягчении наказания: дома у него двухлетний сын, жена находится на последнем месяце беременности, нуждается в уходе неходячая 84-летняя бабушка.

Согласно протоколу, 23 августа с 15.30 по 16.15 Дмитрий Кохно «умышленно нарушил порядок проведения уличного шествия по проспекту Победителей с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов», а также выкрикивал лозунг «Вядучыя з народам». Свою вину он признал полностью. Подтвердил, что участвовал в шествии, чтобы выразить свою гражданскую позицию, и выкрикивал только один лозунг.

Адвокат Антон Гашинский задал уточняющий вопрос: как задерживали Кохно.

— Вышел из подъезда положить пиджак в авто. Открыл багажник и дверь. Когда вешал пиджак, повернул голову, увидел около 8 человек в военной форме с винтовками. Меня положили лицом в пол, заломали руки. Мама попросила, чтобы из карманов достали ключи от машины. Но они сами выпали. (…) Все произошло молниеносно: я оказался в машине на коленях, в наручниках. После меня привезли в РУВД Центрального района.

Видео задержания телеведущего Дмитрия Кохно:

Дмитрий Кохно также рассказал, что к нему не применяли физического или психологического насилия.

В качестве вещественного доказательства сотрудники РУВД приложили фото из Instagram Дмитрия, на котором он изображён с бело-красно-белым флагом.

— Видно вам? — продемонстрировал цветное фото в материалах дела судья.

— Да, только не вижу количество лайков, — заулыбался Дмитрий.

В суде также изучили свидетельство о рождении малолетнего сына Дмитрия, а также листок нетрудоспособности его жены, которые приложили к материалам дела.

Адвокат просил не назначать наказание, связанное с арестом, поскольку Дмитрий не опасен для общества, а также в этот момент он нужен свой семье на свободе.

В итоге, даже не удаляясь в комнату совещаний, судья Максим Трусевич вынес постановление: 10 суток административного ареста.