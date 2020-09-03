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В Витебске второй день выходят в «цепь солидарности» студенты ветакадемии. Задержаны еще четверо
03.09.2020 17:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске второй день подряд становятся в «цепь солидарности» студенты ветеринарной академии. 2 сентября милиция задержала двоих ребят, 3 сентября — четверых, из них две девушки.
И накануне, и сегодня студенты становились в «цепь солидарности» на улице 1-й Доватора в 11.40 — во время большого перерыва между занятиями.
Милиция 2 и 3 сентября дежурила возле ветакадемии заранее, еще до начала акций.
Как развивались события сегодня, TUT.BY рассказал один из студентов ВГВАМ, очевидец:
— В «цепи» стояли около 20 человек. Двое мужчин в штатском, судя по всему, так называемые тихари, находились рядом и курили. Хотя на территории ветакадемии курение запрещено. Один парень снимал на видео, что эти мужчины курят. Те подошли и задержали этого студента. Заодно забрали еще одного парня, который просто стоял рядом.
После этого «цепь» разорвалась: из нее вышла половина студентов.
— Остались стоять человек восемь. Вскоре забрали еще двух девушек, — дополняет очевидец. — Всех четверых доставили в РОВД.
Один задержанный парень — студент из Украины, он учится на 4 курсе. Второй — также четверокурсник.
Украинца и двух девушек отпустили, второй парень еще в милиции.
Напомним, 2 сентября
Здание витебской ветакадемии примечательно тем, что оно одно из старейших в Витебске. Ему более 100 лет. Центральную часть главного фасада
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В Витебске второй день подряд становятся в «цепь солидарности» студенты ветеринарной академии. 2 сентября милиция задержала двоих ребят, 3 сентября - четверых, из...
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