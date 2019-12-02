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Иван Бахар: «Белорусы более добрые по сравнению с россиянами. Там люди намного наглее и злее»
03.12.2019 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
«Почему белорусов мало в зарубежных чемпионатах? В основном это лежит в менталитете. Белорусы более добрые по сравнению с россиянами. Там люди намного наглее и злее. Они очень злые. Возможно, нам этого немного не хватает, поэтому футболисты возвращаются из-за рубежа домой», – сказал Бахар.
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Полузащитник «Минска» Иван Бахар поделился мнением, почему белорусов мало в зарубежных чемпионатах.
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