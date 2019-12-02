Иван Бахар: «Белорусы более добрые по сравнению с россиянами. Там люди намного наглее и злее»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Иван Бахар поделился мнением, почему белорусов мало в зарубежных чемпионатах.

«Почему белорусов мало в зарубежных чемпионатах? В основном это лежит в менталитете. Белорусы более добрые по сравнению с россиянами. Там люди намного наглее и злее. Они очень злые. Возможно, нам этого немного не хватает, поэтому футболисты возвращаются из-за рубежа домой», – сказал Бахар.