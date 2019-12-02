Марцел Личка: «Люди в Беларуси очень замкнуты. У них нет тех свобод, к которым мы привыкли в Европе»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал чешскому радио о Беларуси.

– Как живется в Беларуси, такой закрытой от мира стране?

– – это, скорее, европейский город, так как расположен на границе с Польшей. Там тихо, очень чисто. Впрочем, чисто и в других городах Беларуси.

Не нужно бояться за безопасность в стране, здесь очень строгий контроль. Люди избегают насилия. Поэтому вы чувствуете себя защищенным, мне в Беларуси очень хорошо. Жизнь тоже значительно дешевле, чем в Европе.

Но верно, что люди в Беларуси очень замкнуты. У них нет тех свобод, к которым мы привыкли в Европе, – сказал Личка.