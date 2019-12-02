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Марцел Личка: «Люди в Беларуси очень замкнуты. У них нет тех свобод, к которым мы привыкли в Европе»
03.12.2019 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал
– Как живется в Беларуси, такой закрытой от мира стране?
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Не нужно бояться за безопасность в стране, здесь очень строгий контроль. Люди избегают насилия. Поэтому вы чувствуете себя защищенным, мне в Беларуси очень хорошо. Жизнь тоже значительно дешевле, чем в Европе.
Но верно, что люди в Беларуси очень замкнуты. У них нет тех свобод, к которым мы привыкли в Европе, – сказал Личка.
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Марцел Личка: «Люди в Беларуси очень замкнуты. У них нет тех свобод, к которым мы привыкли в Европе»
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал чешскому радио о Беларуси.
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