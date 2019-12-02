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Марцел Личка: «Люди в Беларуси очень замкнуты. У них нет тех свобод, к которым мы привыкли в Европе»

03.12.2019 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал чешскому радио о Беларуси.

– Как живется в Беларуси, такой закрытой от мира стране?

Брест – это, скорее, европейский город, так как расположен на границе с Польшей. Там тихо, очень чисто. Впрочем, чисто и в других городах Беларуси.

Не нужно бояться за безопасность в стране, здесь очень строгий контроль. Люди избегают насилия. Поэтому вы чувствуете себя защищенным, мне в Беларуси очень хорошо. Жизнь тоже значительно дешевле, чем в Европе.

Но верно, что люди в Беларуси очень замкнуты. У них нет тех свобод, к которым мы привыкли в Европе, – сказал Личка.

 
Теги: Брест
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал чешскому радио о Беларуси.
 
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