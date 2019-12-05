Минское «Динамо» проиграло 5-й матч подряд. Следующая игра с ЦСКА

Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» уступило «Северстали» (3:4 Б).

Отметим, что по ходу матча команда Крэйга Вудкрофта уступала со счетом 0:3, однако сумела отыграться. За 38 секунд до конца матча Теему Пулккинен забросил третью шайбу «зубров» и перевел игру в овертайм, где команды не сумели отличиться.

В серии буллитов оказались сильнее гости. Это поражение стало для «Динамо» пятым подряд.

В следующем матче домашней серии «Динамо» встретится с ЦСКА. Матч пройдет 8 декабря.

«Динамо» продолжает занимать последнее место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков.

Отставание от зоны плей-офф составляет 12 очков.