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Минское «Динамо» проиграло 5-й матч подряд. Следующая игра с ЦСКА
06.12.2019 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» уступило «Северстали» (3:4 Б).
Отметим, что по ходу матча команда Крэйга Вудкрофта уступала со счетом 0:3, однако сумела отыграться. За 38 секунд до конца матча Теему Пулккинен забросил третью шайбу «зубров» и перевел игру в овертайм, где команды не сумели отличиться.
В серии буллитов оказались сильнее гости. Это поражение стало для «Динамо» пятым подряд.
В следующем матче домашней серии «Динамо» встретится с ЦСКА. Матч пройдет 8 декабря.
«Динамо» продолжает занимать последнее место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков.
Отставание от зоны плей-офф составляет 12 очков.
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» уступило «Северстали» (3:4 Б).
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