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Минское «Динамо» проиграло 5-й матч подряд. Следующая игра с ЦСКА

06.12.2019 22:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» уступило «Северстали» (3:4 Б).

Отметим, что по ходу матча команда Крэйга Вудкрофта уступала со счетом 0:3, однако сумела отыграться. За 38 секунд до конца матча Теему Пулккинен забросил третью шайбу «зубров» и перевел игру в овертайм, где команды не сумели отличиться.

В серии буллитов оказались сильнее гости. Это поражение стало для «Динамо» пятым подряд.

В следующем матче домашней серии «Динамо» встретится с ЦСКА. Матч пройдет 8 декабря. 

«Динамо» продолжает занимать последнее место в таблице Западной конференции, набрав 27 очков.

Отставание от зоны плей-офф составляет 12 очков.

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» уступило «Северстали» (3:4 Б).
 
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